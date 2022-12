Subašić: Ma osjećam se kao da ja branim! Livi je dobio pečat, obojica smo ušli u povijest SP-a

Čime se hranimo? Morem, haha!, rekao je Danijel Subašić dan nakon što je njegov nasljednik Dominik Livaković postao hrvatski junak.

Na isti način na koji je to prije četiri godine postao Suba u Rusiji.

- Splet okolnosti je da smo skupa bili u Rusiji pa sam ja otišao, a on me naslijedio i brani već četiri godine. Ponosni smo na njega, isto kao da sam ja to napravio - dodao je Subašić za Novu TV.

Gledajući jedanaesterce, misli su se vratile na Rusiju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Vratila se ta nervoza dok kad sam gledao, i to iščekivanje. Ali lakše je kad igraš nego kad gledaš.

Potom je pohvalio svog nasljednika:

- Livi je dokazao kakav je golman. Savjet? Čuli se jesmo, ali nisam mu dao savjet, znao je što treba. Dobra analiza, golmanski osjećaj, kvaliteta koju posjedujemo i obojica smo ušli u povijest, tim više jer je obranio prva dva penala. Kapa do poda. Ovo će mu podići samopouzdanje i za sljedeće utakmice, ali i za nastavak karijere. Dobio je pečat, ušao u povijest s nečim bitnim. Nije mala stvar da su dva hrvatska golmana ušla u povijest svjetskih prvenstava sa po tri obranjena penala.

Foto: MARKO DJURICA

Na kraju: Brazil.

- Imamo kvalitetu i za Brazil, protiv najboljih dajemo najbolje jer možemo. Ali već su napravili puno i ulaskom među osam, velika je to stvar, a u petak daj Bože da prođemo. I da bude doček kao nakon Rusije - zaključio je Subašić za Novu TV.

