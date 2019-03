Subašić: Obećali su produžiti mi ugovor, bio sam zgrožen...

Francuska je zaslužila naslov i čestitam im. Ja sam ostvario san igranja na SP-u kao prvotimac. Bio je idealan trenutak za reći zbogom. To je najljepša uspomena karijere, rekao je Danijel Subašić u velikom intervjuu kojeg je dao L'Equipeu.

Suba je bio jedan od junaka osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu. Nakon povratka u Hrvatsku se oprostio od reprezentacije, a zbog ozljede zadnje lože iz Rusije je propustio gotovo čitav prvi dio sezone.

- Vratio sam se ozlijeđen sa Svjetskog prvenstva. Dobio sam udarac u četvrtfinalu. No, u preostale dvije utakmice na to sam zaboravio jer sam predstavljao svoju zemlju, adrenalin me gurao naprijed. Nisam očekivao da ću nakon SP-a toliko dugo biti izvan terena - rekao je.

Predsjednik mu obećao novi ugovor pa se predomislio

Na kraju je progovorio i o velikom obećanju kojeg mu je dao potpredsjednik Monaca Vadim Vasiljev. Obećao mu je produženje ugovora do 2021. godine, ali na kraju ništa nije ispunio.

- Obećao mi je na kraju prošle sezone da će mi produžiti ugovor ako završimo drugi. Prihvatio sam to, no kada sam se vratio u kolovozu, poručio je da mi može povećati plaću, ali da mi neće produžiti ugovor. Nisam želio novac, bio sam zgrožen. Nije to bilo dobro za mene, ali sam zaboravio na to. Dobro mi je ovdje, volim Monaco - kaže iskreno Suba.

Naša bivša 'jedinica' je ove sezone branila u 12 utakmica, a u izrazito lošoj sezoni Monaca je primio 18 golova.