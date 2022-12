Suci isključili Babu! Dobio je dvije tehničke u dvije sekunde

Kada se neke zvijezde upuste u prodore, na trenutak pomislite kao da gledate rukomet. Suci nerijetko propuste svirati čiste korake, ali kada ih krivo pogledate, odmah slijedi isključenje. Neumoljivi su u prigovorima, a to je na svojoj koži osjetio najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović.

Detroit Pistonsi izgubili su od Pelicansa 104-98. Babo je zabio tek pet koševa, ali igrao je 20 minuta. Za njega je utakmica završila početkom drugog poluvremena kada je u dvije sekunde dobio dvije tehničke. Suci su sudili duplu jednom igraču Detroita dok su njegovi suigrači trčali u kontru, a Bogdanović je u prolazu nešto dobacio sucu. Dao mu je prvu tehničku, Bojan to nije najbolje primio pa je odmahnuo rukom. I uslijedila je druga tehnička nakon koje je morao u svlačionicu.

Foto: Stephen Lew/REUTERS

Video pogledajte OVDJE

I do tog isključenja, nije to bio Bogdanovićev dan. Šut je bio na jedan od osam, pogodio je jednu tricu iz četiri pokušaja i uhvatio tri skoka. Prilikom njegovog izlaska, Pelicansi su vodili plus 14, ali Pistonsi su se i bez ponajboljeg igrača uspjeli vratiti. Ipak, na kraju su ostali za malo kratki. Bey je bio najučinkovitiji s 25 koševa, dok je Williamson predvodio New Orleans s 29 koševa i deset skokova.

Foto: Mike Watters/REUTERS

Po američkim parketima noćas je trčkarao i Ivica Zubac. Njegovi Clippersi izgubili su od Orlanda nakon produžetka (116-11). Ivica je bio na svojoj razini. Za 37 minuta igre zabio je 16 koševa uz 13 skokova, uz šut šest od devet, ali je promašio i četiri slobodna bacanja. Najbolji strijelac utakmice bio je Banchero s 23 koša, kod Clippersa je prednjačio Mann s 19 poena.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Torrey Craig se vratio pa je Dario Šarić opet završio na klupi u teškom porazu Phoenixa od Boston Celticsa (125-98). Hrvatski košarkaš je u 12 minuta zabio četiri koša uz šest skokova, najbolji kod Sunsa bio je Okogie s 28 koševa, dok su Celticse predvodili sjajni duo Brown i Tatum s po 25 koševa.

