'Suci su odradili odličan posao, suradnja s VAR sobom sve bolja'

U 11. kolu HNL-a nije bilo većih sudačkih pogrešaka. Bilo je i nekoliko jako dobrih reakcija suca iz VAR sobe, a došlo je i do toga da se nitko nije žalio na odluke ljudi sa zviždaljkom

<p>Suci su jako dobro odsudili ovo kolo. Vidi se da su počeli bolje surađivati na relaciji VAR soba - glavni sudac i to izgleda sve bolje, započeo je ekspert za suđenje <strong>Mario</strong> <strong>Strahonja</strong> u HRT-ovoj emisiji <strong>Stadion</strong>.</p><p><strong>Hajduk </strong>je u posljednjim trenutcima utakmice protiv <strong>Osijeka </strong>(1-1) imao penal koji nije realizirao <strong>Bassel Jradi</strong>. Pitanje je bilo je li on trebao biti dosuđen te je li Ivušić bio na crti kad je obranio penal. Također, Hajdukovci su tražili još jedan penal, koji nisu dobili.</p><p>- Ruka nije dovoljno odmaknuta od tijela da bi se dosudio penal, VAR soba se nije uključila i to je bilo ispravno. No, u drugom slučaju je Hajduk dobio penal. U prvom trenutku možda za suca nije ruka bila kažnjiva jer nije vidio dubinu koliko je ruka Belje bila udaljena od tijela, a i znao je da iza sebe ima VAR sobu. Također, pohvalno je što nije dugo gledao snimku već je odmah odlučio kako se radi o penalu. Golman je ispravno postupio prilikom kaznenog udarca i ostao na crti s jednom nogom - prokomentirao je Strahonja suđenje <strong>Frana Jovića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci na treningu prije WAC-a</strong></p><p><strong>Dinamo </strong>je na <strong>Maksimiru </strong>slavio protiv Istre <strong>5-0</strong>, a kod 2-0 su gosti tražili penal koji, kako kaže Strahonja, pravedno nije dosuđen te je to bila dobra odluka suca <strong>Marija Zebeca</strong>. Nadalje, Rijeka je slavila protiv Lokomotive 1-0 golom Murića iz penala nakon što je rukom u šesnaestercu igrao <strong>Josip Pivarić</strong>.</p><p>- U ovakvim situacijama ne treba dodijeliti žuti karton, Pivarića je pomalo iznenadila lopta i pogodila ga je u ruku. Lopta nije išla prema golu i nije bila potencijalno opasna za gol pa za to nije trebalo dodijeliti opomenu. Sudac Lovrić je sudac koji bi mogao ozbiljno suditi prvu ligu, a ovo je samo broj premalih utakmica. Kod mlađih sudaca češće se javlja adrenalin i visoki otkucaji srca, ali vjerujem da će on to prevladati ubrzo - objasnio je Strahonja.</p><p><strong>Šibenik </strong>je u <strong>Varaždinu</strong> dominantno slavio protiv domaćina 3-1, a kod 2-0 za goste sudac Vidulin je pokazao na penal nakon što je rukom igrao <strong>Stefan Milić</strong>. No, nakon trominutnog čekanja i pregledavanja VAR snimke, odlučeno je kako se zbog zaleđa na početku akcije penal poništava i lopta se vraća Varaždincima.</p><p>- Kad gledate cijelu snimku, možete biti zadovoljni sa svime. Sucu nije ništa drugo preostalo nego da pokaže kazneni udarac. Međutim, VAR sudac odradio je sjajan posao jer je osjetio da se nešto diskutabilno dogodilo. Utvrdio je nepravilnost i na temelju ovoga je procijenio da je zaleđe te donio izvrsnu odluku - zaključio je Strahonja. </p>