Sud opet odgodio presudu o dopingu, Vušković se rasplakao: Ovo nikome ne bih poželio!

Nevin sam. Nikada nisam varao u sportu, rekao je potreseni Mario Vušković u suzama na DFB-ovom sudu u Frankfurtu.

Član HSV-a Mario Vušković (21) je prošle godine pao na doping testu i suspendiran je od 15. studenog. Bio je na dva testa pozitivan na eritropoetin, lijek koji je zabranjen u sportu. Od tada traje kalvarija za koju se nadao da će danas završiti. Hrvatski nogometaš s nestrpljenjem je čekao 17. ožujak. Trebao je to biti 'Dan D' za njegovu karijeru. Došao je na sud dokazati svoju nevinost, no njegova agonija se nastavila. Sud je na trećem saslušanju odgodio presudu i odlučio kako će ju objaviti za dva tjedna u pisanom obliku.

Saslušanje je trajalo više od tri sata, nisu došli do pravorijeka, a sve je jako teško palo nogometašu HSV-a.

- Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio što smo ja i moja obitelj prošli proteklih nekoliko mjeseci. Svakog dana se nadam da će ova noćna mora završiti. Također se bojim da sutra može pogoditi i nekog drugog sportaša. Želim da nitko ne prolazi kroz ovo što sam iskusio. Želim zahvaliti klubu, navijačima, obitelji, odvjetnicima i svakome tko je stao iza mene - rekao je Vušković kojeg su obuzele emocije.

Vušković je prošao detektor laži koji sugerira da je vjerojatnost manja od jedan posto da je namjerno koristio doping. No, problem je što poligraf nema težinu na njemačkom sudu.

- Pred nama je zahtjevan i vrlo naporan proces, gdje je puno toga na kocki za sve uključene. Potrebno nam je dovoljno vremena za obavljanje konzultacija. Tek tada možemo donijeti održivu odluku - rekao je rekao je Stephan Oberholz, predsjednik sportskog suda DFB-a. Kako pišu njemački mediji, Oberholz je htio riješiti cijeli slučaj iza zatvorenih vrata, no nije mu uspjelo.

Vuškovićevi odvjetnici tražili su oslobađajuću presudu, a druga strana suspenziju od četiri godine. Kakva presuda će biti u konačnici, odlučit će sud u roku od dva tjedna.

Niz propusta tijekom testiranja

Također, kada je 16. rujna podvrgnut testiranju, Vuškovića nisu informirali o samom procesu te mu nisu ni ponudili da odabere opremu kojom će ga testirati, piše Bild. Veliki propust napravio je i laborant koji nije istog dana poslao uzorke u laboratorij, već ih je ponio sa sobom, čuvao ih u hladnjaku pa dan kasnije poslao dostavom u 508 kilometara udaljeni laboratorij. Niz propusta koji bacaju sumnju na transparentnost cijelog testiranja.

Što je eritropoetin?

- Znam jako puno o tome, uzimali su ga biciklisti, čak su i umirali od njega - rekao nam je pionir antidopinške borbe na ovim prostorima, profesor medicine Božidar Fučkar.

- To je hormon koji luči nadbubrežna žlijezda, stvara mlade eritrocite, crvena krvna zrnca sposobna prenositi puno kisika. To su koristili biciklisti na utrkama kao što je Tour de France. Uostalom, na to je bio pozitivan Lance Armstrong, najveći biciklist svih vremena. Autotransfuzija vlastite krvi obogaćene na visinama - dodao je.

Lanceu Armstrongu oduzete su sve pobjede na Tour de Franceu. E, sad, ono što nas je zanimalo je može li se EPO, što je kratica za eritropoetin, uzeti slučajno, primjerice kroz neki lijek za alergiju.

- Ne, nema ga u lijekovima za alergiju. Koriste ga anemični ljudi, koji nemaju dovoljan prijenos kisika. Ne može se uzeti slučajno, uzima se svjesno. Na velikim biciklističkim utrkama uzimali su ga natjecatelji, padali su od eritropoetina. Na visinama im treba puno kisika, kvalitetna mlada krvna zrnca... - detaljno je objašnjavao Fučkar.

