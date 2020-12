'Pa Krečak, isti si lopov kao i tvoj stric ili što ti je on već...'

Istina je, rekao sam mu da me podsjeća na strica… Žao mi je dečkiju, jer s dva igrača manje smo dobro igrali, rekao je Damir Milinović kojeg je 1999. godine Zoran Krečak rastužio kada je poništio gol Rijeci...

<p>Kantrida, 26. svibnja 1999. godine. Više od 20.000 ljudi se natiskalo. Nekoliko dana ranije Rijeka je pobijedila u Splitu, euforija je bila na vrhuncu, a naslov nikada bliže.</p><p>Zadnje kolo: Osijek na Kantridi. Loša igra Rijeke i ozloglašena 89. minuta u kojoj pomoćni sudac <b>Zoran Krečak</b> diže zastavicu i sudi zaleđe <strong>Admira Hasančića </strong>zbog čega je Rijeka ostala bez naslova. Croatia se okitila titulom, ali brojne analize do danas su pokazale kako je pomoćni sudac pogriješio i da zaleđe nije postojalo.</p><p>Tugovali su igrači, tugovala je Rijeka, cijela Istra i Kvarner, a tugovao je i tadašnji igrač Rijeke Damir Milinović. Tuguje i danas. Milinović danas trenira Orijent koji je u 16. kolu 2. HNL izgubio od Croatije u Zmijavcima (2-1), no trener riječkog kluba je bio bijesan na glavnog suca utakmice koji je pokazao njegovoj momčadi dva crvena kartona. Slučajnost ili ne, glavni sudac je bio Tino Krečak. Da, poznato vam je prezime. Nećak suca koji je te 1999. godine rastužio Riječane.</p><p>Milinoviću njegove odluke nisu najbolje sjele pa mu je uputio pokoju riječ, a Krečak ga je isključio:</p><p>- Krečak, sramoto jedna, isti si lopov kao tvoj stric ili što ti je već - napisao je delegat u službenom zapisniku, a to je nakon utakmice potvrdio i sam trener Orijenta.</p><p>- Istina je, rekao sam mu da me podsjeća na strica… Žao mi je dečkiju, jer s dva igrača manje smo dobro igrali. Skidam im kapu, pružili su sve od sebe - rekao je Damir Milinović pa nastavio:</p><p>- Nitko tko ima malo osjećaju za igru ne može primjerice dati drugi žuti karton Smolčiću po ovakvom terenu i blatu. Bolje da ne komentiram suđenje, jer kako je sudio u nastavku… Podijelilo je kartone u nastavku kao da je bila tučnjava, a utakmica je s obzirom na uvjete za igru bila korektna. Igrali smo dobro, imali 1:1, pa promašili četiri zicera za vodstvo, a onda dobili gol iz nepostojećeg faula - zaključio je.</p><p>Orijent je prošle sezone bio na korak od ulaska u 1. HNL. Ipak, u tome ga je spriječila Istra, no ove sezone klubu s Krimeje baš i ne ide. Nalaze se na 13. mjestu s tek tri boda više od zone ispadanja.</p>