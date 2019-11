Sudac napao kolegu u Omišu? 'Ma štitio sam ga od udarca...'

Nema mira u nogometnoj Dalmaciji, u kolu odigranom prošlog vikenda opet je zabilježen incident, no za razliku od nekih ranijih u kojima su sudjelovali igrači i gledatelji, ovoga puta u Omišu su i udareni i udarač bili - suci!? Delegat Denis Abramac prijavio je nogometnog suca Damira Mladina da je nakon utakmice Omiša i Prološca šakom u glavu udario suca utakmice Srećka Pleštinu.

''Prilikom ulaska u svlačionicu ispred vrata sudac je dobio udarac u glavu s leđa, osoba koja ga je udarila je Damir Mladin, nogometni sudac'', stoji u izvješću delegata Abramca, koji nam je i dan nakon incidenta potvrdio navode iz zapisnika.

- Hodao sam dva metra iza sudaca i dobro sam vidio što se dogodilo. U prostorijama ispred svlačionica bila je gužva, bili su tu i predstavnici obiju momčadi, zaštitari..., i odnekud se u tom prostoru stvorio i Mladina, koji se zaštitarima predstavio kao nogometni sudac te im je rekao kako je došao zaštititi kolege. No umjesto da ih štiti, on ga je na ulazu u svlačionicu udario suca otvorenim dlanom po glavi - pojašnjava Abramac, koji nam je otkrio i kako je sudac Pleština predlagao da se incident ne prijavi, zbog toga što udarac i nije bio posebno jak.

- Iskreno, da je to bio netko drugi, vjerojatno ne bih ni ja prijavio incident, doista to nije bio neki jak udarac. Ali kad je u pitanju kolega sudac, to se jednostavno ne smije prešutjeti i zataškati. To je dno dna, potpuno je neprihvatljivo ponašanje da kolega kolegu udari i zbog toga sam i inzistirao i prijavio ga nadležnima - pojasnio je Abramac i dodao kako su nakon utakmice skupa s predstavnicima domaće i gostujuće momčadi pregledavali snimke spornih detalja te utvrdili da je sudačka trojka bez pogrešaka odradila svoj posao.

Potražili smo objašnjenje i od Damira Mladina, koji je odmah u startu negirao da je udario kolegu.

- Znam zašto me zovete, zovete me kao i 150 drugih u ova dva dana zbog Omiša. Prije svega želim reći da sam nogometni sudac već deset godina i da imam bezbroj prijatelja među kolegama. Svi oni mogu posvjedočiti da nikad nisam imao niti jedan jedini incident, uvijek sam štitio kolege i tako je bilo i ovoga puta. Spustio sam se pred svlačionice, stao iza kolega i dopratio ih u svlačionicu. I to je bilo sve - tvrdi Mladin i dodaje:

- Bila je u tom prostoru velika gužva, puno nepoznatih osoba, vrijeđali su i pljucali suce pa sam i ja bio mokar od pljuvačke, ali odgovorno tvrdim da nitko nije udaren. Čuo sam se dan nakon utakmice s kolegom Pleštinom i on mi je kazao da nije udaren.

Mladin tvrdi da mu je cijeli slučaj ''spakirao'' delegat Abramac.

- To je tip s kojim ja nisam u dobrim odnosima odavno, imali smo neke razmirice u prošlosti i on mi se sada sveti. U cijeloj toj gužvi jedino je on vidio da sam udario kolegu, nitko drugi. Istina je da sam digao ruke poviše kolege, ali da ga zaštitim od mogućeg udarca, a je li netko udario moju ruku pa sam ga ja dodirnuo po glavi, to ne mogu tvrditi, ali mogu tvrditi da to nipošto nije bio udarac, niti bih to ikad napravio - tvrdi Mladin.

Sudac utakmice Srećko Pleština ostao je pri tvrdnjama iz službenog zapisnika utakmice i nije mu najbolje sjelo ono što je izjavio Mladin.

- Dotični laže! U zapisniku utakmice koji su potpisali i službeni predstavnici domaće i gostujuće momčadi nitko ne poriče moje tvrdnje, a incident su jako dobro vidjeli i potvrdili ono što piše i pomoćni suci i delegat. Županijski nogometni savez zatražio je dopunsko izvješće, pomoćnici i ja smo poslali očitovanja i sada je sve na disciplinskim tijelima koji će donijeti odluku - kazao je Pleština i dodao:

- U razgovoru u kome mi se dotični ispričavao zbog incidenta niti u jednom trenutku nisam mu rekao da me nije udario.