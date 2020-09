Sudac objasnio zašto je izbacio Đokovića: Postoje dva faktora

Svi se slažemo da on to nije namjerno učinio, ali činjenice su da je udario linijskog suca i da je ona očito ozlijeđena, rekao je glavni sudac Soren Frimmel...

<p>Nakon što je saznao da je izbačen s US Opena, <strong>Novak Đoković (33) </strong>je čestitao Carrenu Busti na pobjedi, odjurio u svlačionicu po stvari, otišao u hotel, a onda i na aerodrom.</p><p>Nije se pojavio na press konferenciji, ali tamo je zato bio glavni sudac meča Švicarac <strong>Soren Frimmel </strong>koji je objasnio što su on i Đoković pričali nakon što je srpski tenisač pogodio linijsku sutkinju <strong>Lauru Clark</strong> u grlo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đokovićev mural kraj Sarajeva</strong></p><p>- Dva su čimbenika: radnja i rezultat. Radnja, iako nije bilo namjere, dovela je do rezultata, a to je udaranje linijskog suca i činjenica da je očito ozlijeđena. To su bitni čimbenici u donošenju odluke - rekao je Frimmel koji je zajedno sa supervizorom više od deset minuta razgovarao s Đokovićem.</p><p>On je nakon završetka 11. gema lopticu nabio prema skupljačima, no ona je završila na grlu linijske sutkinje koja je pala na pod i počela se gušiti. Đoković se odmah ispričao, ali pravila su jasna. Ako igrač na bilo koji način ugrozi suce ili skupljače loptica nakon završetka poena, slijedi izbacivanje s turnira.</p><p>- Njegova je poanta bila da nije namjerno udario suca. Rekao je: ‘Da, bio sam bijesan. Pogodio sam loptu. Udario sam suca. Činjenice su vrlo jasne, ali to nije bila moja namjera. Nisam to učinio namjerno i ne bih trebao biti diskvalificiran' - branio se Đoković.</p><p>Kada takvo nešto napravi jedan od najvećih u povijesti i čovjek koji je bio uvjerljivo najveći favorit za osvajanje US Opena, onda je jasno da se cijeli svijet uzburka. Mnogi su ga osudili, mnogi su stali uz njega, a Frimmel kaže da je svjestan da to Novak nije namjerno napravio.</p><p>- Svi se slažemo da on to nije namjerno učinio, ali činjenice su da je udario linijskog suca i da je ona očito ozlijeđena - dodao je.</p><p>Na svu sreću, sa sutkinjom Laurom Clark je sve u redu, a Đoković ju je nazvao poslije meča i još jednom joj se ispričao. </p><p>- Cijela ova situacija me zaista rastužuje. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu otkriti zbog čuvanja njene privatnosti. Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno - napisao je Novak koji nije htio otkriti njezino ime, ali ubrzo se saznalo o kome se radi. </p>