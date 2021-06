Španjolski sudac Carlos Del Cerro Grande nije na ovome Euru opravdao posljednji dio svog prezimena.

Suđenjem na utakmici Francuske i Njemačke (1-0), pa potom danas na susretu Hrvatske i Češke (1-1), je pokazao da nije dorastao ovome zadatku. I ako je suditi po riječima HRT-ova sudačkog eksperta Marija Strahonje, sam je sebi ovakvim suđenjem rezervirao kartu za povratak doma.

Nije problem dosuđeni penal, nego jako puno pogrešaka u drugim segmentima. Štoviše, penal nije ni vidio, to mu je signalizirao VAR pa je tek nakon toga pokazao na bijelu točku nakon što je Dejan Lovren udario Patricka Schicka laktom u glavu. Strahonja tvrdi kako je penal čist, ali neregularno je izveden. Schick je krvavog nosa izveo penal kojeg je i zabio, ali to je bilo protivno pravilima.

Liječnici su mu morali sanirati krvarenje, no nije to bio jedini problem. Španjolski sudac nije vidio ni prerano utrčavanje čeških nogometaša prilikom izvođenja jedanaesterca.

- Bila je jako loša njegova tehnička predstava, neprihvatljivo na ovoj razini. Penal nepravilno izveden, igrači prerano utrčali, izvođač krvario. Morao je ponoviti kazneni udarac. On ima obavezu kontrolu igrača prilikom izvođenja kaznenog udarca, VAR kontrolira golmana. Sudac mora kontrolirati one koji utrčavaju i igrača koji izvodi. To je velika pogreška. Nema kontrolu nad utakmicom, to su jasni pokazatelji da morate kao sudac imati. Također, ako igrač krvari, mora mu se dati tretman. Ako se to uspije napraviti u prihvatljivom vremenu, igrač može izvesti penal, ako ne, onda ga mora izvesti netko drugi - kazao je Strahonja u HRT-ovoj emisiji Europeo.

Del Cerro je pokazao tri minute sudačke nadoknade, no utakmicu je svirao 20 sekundi ranije! I to u trenucima kada su svi naši igrači bili u šesnaestercu i čekali Perišićev centaršut. Strijelcu našeg jedinog gola nije bilo ništa jasno, ali Španjolcu se očito žurilo na avion pa je odlučio skratiti utakmicu i prekinuti je usred naše akcije.

- Sudio je utakmicu 20 sekundi prije kraja. Svi smo se čudom pogledali, Perišić je ostao zabezeknut. Bilo nam je nejasno. To je neprihvatljivo da na ovakvom natjecanju, sviraš kraj kada tebi dođe, pa nije ovo seoska liga. Ako je nadoknada 3 minute, onda je toliko. Može samo duže trajati. U trenucima kada se lomi utakmica, on svira kraj. Pa da je bila i sekunda prije kraja, to je neprihvatljivo. Ovo je izigravanje pravila, samo je rezervirao kartu za povratak u Španjolsku - rekao je Strahonja.