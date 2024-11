VIDEO Sudačkoj komisiji opet je sve čisto: Ovo nije bio penal za Dinamo, a nema ni faula Livaje

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz 13. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Kao i obično, komisija je utvrdila kako i u ovom kolu nije bilo sudačkih grešaka.

Najviše se pričalo o dvije situacije. Prva se dogodila na utakmici Dinama i Rijeke, kada je stoper momčadi s Kvarnera, Ante Majstorović u 65. minuti loptu rukom ispred Ambera Hoxhe izbacio loptu u korner. Komisija je dala svoj pravorijek, kako u toj situaciji nije bilo penala jer Majstorović nije namjerno igrao rukom.

"Kada je gostujući branič br. 45 tijelom štitio posjed lopte, lopta se odbila od tla i slučajno dodirnula njegovu desnu ruku. Branič nije namjerno krenuo rukom prema lopti. Zbog biomehanike braniča u trčanju, pokret ruke mora biti u prirodnom i opravdanom položaju (ne odmaknut od tijela, ne povećavajući tijelo). Sudačka komisija se slaže sa sucem koji nije dosudio kazneni udarac", stoji u objašnjenju.

Druga diskutabilna situacija je on kod drugog gola Hajduka na utakmici protiv Osijeka. Marko Livaja nadskočio je braniča domaćina uz pomoć ruku s kojima se naslonio na protivničkog igrača. Lopta je u konačnici stigla do Filipa Uremovića koji je zabio izjednačujući gol.

"Nakon dugog dodavanja u kazneni prostor domaćih, napadač gostiju br. 10 skočio je više od svog braniča, stavivši mu pritom ruku na leđa. Napadač je glavom poslao loptu svom suigraču koji je postigao pogodak, a koji sudac priznao. Nije bilo apsolutno nikakvog kontakta na glavu braniča i zbog nedostatka sile u kontaktu s leđima Sudačka komisija podržava odluku suca da prizna pogodak", piše na stranici HNS-a.

Iz Komisije su se dotaknuli još jedne situacije, one s utakmice Istre i Slaven Belupa koja se dogodila u 62. minuti. Domaćini su tražili penal zbog kontakta u kaznenom prostoru, no on nije dosuđen.

"Nakon što je domaći napadač br. 77 dobio loptu s desne strane, nakon primanja se srušio na travnjak. Sudac, koji je bio u blizini kaznenog prostora, tražeći najbolji kut za praćenje akcije, nije dosudio kazneni udarac za domaćeg napadača. U skladu s našim smjernicama i traženjem dosljednosti u kaznenim prostorima, Sudačka komisija suglasna je s odlukom suca zbog mekog kontakta po stopalu i bez jasnog pomaka noge obrambenog igrača prema napadaču", stoji u objašnjenju.

Kako po njima nije bilo grešaka u ovom kolu, to je jubilarno peto u kojemu nisu pronašli zamjerku hrvatskim sucima.