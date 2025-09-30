Sudačka komisija: Hajdukov gol protiv Lokomotive je regularan!

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 8. kola Hrvatske nogometne lige. Layecovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Situacija br. 1: VARAŽDIN - VUKOVAR 1991 (20. minuta); kazneni udarac (držanje)

Tijekom udarca iz kuta, dok je lopta bila u igri i ulazila u kazneni prostor, branič gostujuće momčadi br. 25 nedozvoljeno je koristio obje ruke kako bi zadržao napadača. Iako se držanje odvija tijekom leta lopte, prekršaj držanja je bio namjeran i ispunjava naša tehnička razmatranja:

- Korištenje obje ruke oko napadača

- Posebno dugo trajanje držanja.

VAR je ispravno preporučio sucu pregled situacije radi potencijalnog dosuđivanja kaznenog udarca. Nakon pregleda snimke sudac je ispravno dosudio kazneni udarac i opomenuo braniča br. 25 zbog držanja suparničkog igrača.

Situacija br. 2: HAJDUK - LOKOMOTIVA (18. minuta); zaleđe

Tijekom napada domaće momčadi lopta je dodana domaćem napadaču br. 10. Taj je igrač uputio loptu u suparnički kazneni prostor gdje je njegov suigrač br. 9 postigao pogodak. U skladu s VAR protokolom, VAR je bio dužan provjeriti sve faze napada (potencijalno zaleđe).

Pregledom snimke iz VAR sobe utvrđeno je da je VAR sudac zatražio od tehničara da isporuči video snimku obje situacije iz kojih je vidljivo da nema kažnjivih zaleđa. Nažalost, tijekom utakmice objavljena je samo situacija postignutog pogotka s izvučenim crtama. Naknadna triangulacijska analiza dokazuje da je u prvoj situaciji stopalo i rame gostujućeg braniča br. 3 bilo u liniji sa stopalom napadača koji je inicirao dodavanje prema kaznenom prostoru, što znači da nije bilo zaleđa.

Bilo je pogrešno ne objaviti ovu triangulaciju i VAR je trebao inzistirati na tome da tehničar (operater) objavi ovu situaciju tijekom utakmice. Zaključno, možemo reći da Hajdukovom pogotku nisu prethodila kažnjiva zaleđa.

Iz toga je zaključak da je pogodak ispravno priznat.

Situacija br. 3: GORICA - OSIJEK (77. minuta); druga opomena (simuliranje)

Nakon što je u 66. minuti igraču br. 50 domaće momčadi pokazan prvi žuti karton zbog prigovora, sudac mu je u 77. minuti pokazao drugi žuti karton zbog nesportskog ponašanja - simuliranja.

Tijekom duela u kaznenom prostoru gostujuće momčadi, kada je igrač br. 50 domaće momčadi lagano dodirnut s leđa, pretjerano je naglasio kontakt i bacio se. Sudac, koji je bio ispravno pozicioniran, najprije je jasnim govorom tijela pokazao da se ne radi o prekršaju za kazneni udarac, zatim je zaustavio igru, dosudio neizravni slobodni udarac i prekršitelju pokazao drugi žuti karton zbog simuliranja te ga je isključio iz igre.

Podržavamo ovu disciplinsku kaznu i osuđujemo ovakvo nesportsko ponašanje.