Sudački eksperti za 24sata: Ma to nema veze s isključenjem! Skomina: Nije bio ni prekršaj...

Je li Dominik Livaković zaslužio crveni karton zbog starta na Robertu Lewandowskom? Nije sporno da je to bio opasan start, ali činjenica je i da je hrvatski golman došao do lopte puno prije Poljaka i da je teško mogao izbjeći sudar. Španjolski sudac Alejandro Hernández nije imao milosti niti je htio gledati to na ekranu unatoč silnim prosvjedima hrvatskih igrača, a nijem je ostao i VAR sudac Cesar Soto Grado.

Bivši šef sudačke komisije Bruno Marić rekao je za Novu TV kako je takva odluka sudaca neprihvatljiva i da se grozi od mogućih objašnjenja eksperata koji će je podržati. Za mišljenje smo pitali i dvojicu hrvatskih sudaca koji dijele pravdu na utakmicama HNL-a koji su anonimno dali jednako mišljenje.

- Kad se pogleda fotografija kontakta, koja je sugestivna, izgleda kao crveni. Ali treba gledati kontekst cijele situacije. Livaković je izbio čistu loptu, Lewandowski je išao do kraja. Mogao je i on izbjeći situaciju. Crveni je apsolutno nogometno neprihvatljiv - rekao je jedan za 24sata.

- Crveni spada u sivu zonu. Nama se čini prestrogim, ali sucu tu odluku nitko neće posebno zamjeriti. Odmah treba reći kako je pitanje zašto se nije uključio VAR suvišno jer VAR pregledava sve snimke spornih detalja pa je zasigurno i ovu. Očito je kako su VAR suci u komunikaciji s glavnim došli do zaključka kako je odluka ispravna i nema potrebe za daljnjom provjerom - smatra drugi i dodaje:

- Činjenica je da je Livaković došao prvi do lopte i izbio je, ali je i produžio kretnju i neoprezno đonom startao na potkoljenicu Lewandowskog, što je kažnjivo jer takav start može prouzročiti tešku ozljedu. Sudac je mogao i morao postupiti mudrije i pokazati žuti karton. Time bi sankcionirao Livakovića za neopreznost, ali ne bi ostavio Hrvatsku s igračem manje i bez prvog golmana u sljedećoj utakmici.

Skomina: Nema ni govora o crvenom

Slovenac Damir Skomina, bivši međunarodni Fifin sudac i ekspert MAXSporta za HNL, dijeli slično mišljenje.

- Livaković nije napravio ništa krivo. On ide na loptu koju čisto osvaja, ali se s tom nogom negdje mora zaustaviti. Više mi se čini da je Lewandowski, gledajući njegovo iskustvo, morao ići za time da sebe više zaštiti, odnosno da prikoči kako ne bi riskirao ozljedu, to jest da je 'bodycheckom' išao srušiti Livakovića. Međutim tada bi vjerojatno on dobio žuti karton. I umjesto da se Lewandowski zaustavi, on ide i dalje, dok Livaković, koji je bio prvi na lopti, imao nogu u zraku, jednostavno nema više kamo s nogom. I zato imamo kontakt - rekao je Skomina za tportal i nastavio:

- Što je Livaković krivo napravio? Izbio je čistu loptu, a kad je izbio, razlika između igrača je metar i pol do dva metra. Ali više ne vidim nikakav dodatni pokret Livakovića, kakve golmani znaju nekad i napraviti, malo prljavije, da sebe zaštite. A ovdje kod vašeg golmana tu ne vidim apsolutno ništa takvoga. I zato nema ni govora o crvenom kartonu.

- Razumio bih možda žuti karton zbog ružnog sudara, ali tehnički gledano to nije ni prekršaj. Livaković je osvojio loptu i nogu mora negdje zaustaviti. Drugo bi bilo da je Livaković imao intenciju iskoristiti to što je došao prije do lopte pa da ga ozlijedi. Da je produžio nogu, udario bi ga između bedra i prsa, a toga ovdje nije bilo. I treba uzeti u obzir da je ovdje bila velika brzina, a igrač u takvoj brzini ne može zaustaviti nogu u deset centimetara - zaključio je Skomina.

Livakoviću automatski slijedi najmanje jedna utakmica suspenzije pa će propustiti utakmicu protiv Škotske u Glasgowu 15. studenoga, a lako moguće da će mu produžiti kaznu i za dvoboj protiv Portugala 18. studenoga u Splitu.