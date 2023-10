Sudi nam Englez kojeg pamtimo iz Katra: Dosudio nam je penal pa ga poslije VAR-a poništio!

Uf,kad se samo sjetimo te utakmice protiv Belgije. Hrvatska je bila na nogama u 15. minuti posljednjeg kola skupine u Katru. Carrasco je napravio prekršaj na Kramariću u kaznenom prostoru i sudac Taylor je dosudio penal. Modrić je već namjestio loptu i spremao se izvesti penal klupskog suigraču Courtoisu kada se oglasio VAR.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što je sad, pitali su se hrvatski navijači, a jednako zbunjen bio je i naš stožer.

VAR nije provjeravao prekršaj, koji je bio očigledan, pa se činilo da je sporno zaleđe u kojem je bio Kramarić u začetku akcije, što bi bilo čudno jer on tada nije sudjelovao u akciji. No, nije to bilo sporno - sporna je bila situacija u kojoj se prilikom ubacivanja nalazio Lovren. On je, točnije njegovo rame, bilo nekoliko milimetara ispred Vertonghena, a to je bilo dovoljno da Taylor poništi odluku o kaznenom udarcu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Eto, to je jedina utakmica hrvatske reprezentacije koju je sudio Taylor, 44-godišnji Englez. Ako mislite da vam je svejedno poznato ime, Taylor je sudio na utakmici strave u Kopenhagenu, u lipnju 2021., kad se srušio Christian Eriksen. Mučne scene na utakmice Europskog prvenstva svi pamtimo, kao i, srećom, sretan završetak.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Sudac koji sudi Ligu prvaka. Poznaje naše igrače kroz to natjecanje, poznaje određene igrače kroz Premier ligu. Nije zvijezda, ali ima konstantu. Situacija sa Erikson su slučajevi koji vas samo čine jačim. Englez koji pušta čvrstu igru, nije nametljiv i nije cjepidlaka što se tiče kartona - kaže Strahonja.

Inače, kad je već Hrvatskoj sudio samo jednu, Taylor je Dinamu sudio dvije utakmice. Prvu protiv Žalgirisa 2014. u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kad je Dinamo slavio 2-0, golovima Soudanija i Antolića, a drugu u skupini Lige prvaka u Torinu protiv Juventusa. Torinezi su slavili 2-0 golovima Higuaina i Ruganija.