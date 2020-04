'Suigrač me pita što mi je, a ja cmizdrim: Gary, us..o sam se'!

Smrdio sam strašno, od mene su bježali i suigrači. Tri desetljeća nakon jednog od najpoznatijih mundijalskih incidenata, engleska nogometna legenda Gary Lineker tako se prisjeća večeri kada je na Svjetsko prvenstvu usred terena obavio veliku nuždu.

Foto: Screenshot/YouTube

Igrao se Mundijal 1990. u Italiji. Na engleskoj klupi Bobby Robson, na travnjaku Lineker, Gascoigne, Barnes, Waddle, Bryan Robson... Ljetna večer u Cagliariju, prvo kolo skupine F, Engleska protiv Republike Irske.

Završilo je 1-1. Lineker je zabio za engleskih 1-0 u 8', a izašao u 83'. I na klupi su se vlastiti suigrači razmicali od njega. Što se dogodilo na Sardiniji, zašto je uopće istrčao na 'Sant'Eliu' ako mu nije bilo dobro?

- Cijelu noć prije utakmice prosjedio sam u wc-u. Taman zaspim... 'Ajmo, trči. Proljev me mučio i iscrpio. Ali to je bila naša prva utakmica na tom SP, da sam Robsonu rekao što mi se događa ne bi me stavio u momčad - sjeća se Lineker.

- I krenulo je fantastično. Zabio sam gol, osjećao se dobro. Nekih 20-ak minuta. Toliko me valjda držala kondicija akumulirana na pripremama. Onda su krenuli grčevi. Taman kad sam mislio da sam gotov... Poluvrijeme. Dobro je, oporavit ću se i odmoriti - priča Lineker.

Foto: youtube

- Ali... Tijelo je bilo iscrpljeno. Irci su bili u jednom napadu, ja se vratio pomoći obrani i uklizao. Sjedim, opustim se na trenutak i: bum. Samo mi je pobjeglo. Užas. Svugdje oko mene. Svjetsko prvenstvo, milijuni gledaju!

Suigrač Gary Stevens je primijetio da nešto ne valja.

- Došao je do mene i pita me 'Što ti je?', a ja mu plačno kažem: 'Gary... Us**o sam se'! Sreća da na to utakmici nismo imali bijele nego tamno-plave hlačice. Pa sam se čistio tako što sam se sjedećki trljao po travi. K'o pas.

Nastavio je igrati još 20-ak minuta.

- Nitko me više nije čuvao, svi su se micali! Napokon me Robson zamijeni, a tunel za svlačionice na drugoj strani od klupe. Odem na klupu i opet. Ja sjedim i žalim sam sebe, a oko mene: brisani prostor. Svi su se razbježali koliko sa smrdio - prisjetio se Lineker svoje nevesele epizode sa Sardinije.

Foto: youtube

Bio je sjajan na tom Mundijalu, ali u polufinalu su Englezi ispali na penale od Njemačke, a Lineker izgovorio jednu od najpoznatijih rečenica u povijesti nogometa:

- Nogomet je igra u kojoj 22 igrača 90 minuta igraju s jednom loptom, a na kraju: pobijede Nijemci.

Četiri godine ranije na SP u Meksiku bio je boš bolji, ali Engleska je naletila na - Maradonu i Argentinu. Imali su sjajnu generaciju, nadali se naslovu, ali cijela Linekerova mundijalska karijera zapravo je bila malo žešće us**na.