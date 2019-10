'Suigrači su mi zapljeskali u svlačionici, a trener zahvalio'

Nije bilo u planu da zaigram otpočetka, trener me iznenadio. Iskreno sam mu rekao kako nisam spreman za cijelu utakmicu, a na kraju je sve ispalo savršeno, kaže nam Andrej Kramarić (28).

Hrvatski reprezentativac pet je mjeseci bio izvan stroja, a onda se u pobjedi (2-0) protiv Schalkea vratio na travnjak. I to kako, zabivši za 1-0 te odigravši sjajnih 90 minuta.

- Sretan sam zbog gola, ali i činjenice kako sam u visokom tempu izdržao 90 minuta. Nije mi bilo lako, pet mjeseci sam bio bez utakmica, ali najvažnije što smo konačno dobili - kaže Andrej Kramarić, pa dodaje:

- Kako se osjećam? Pa onako, sada osjećam malo zatezanje, jučer sam u jutarnjim satima bio 3,5 sata na terapijama. Ali, to su sve normalne reakcije, nisam još na 100 %, ali radim na sebi, želim što prije biti pravi.

Foto: Uwe Anspach/DPA/PIXSELL

Andrej Kramarić priznaje kako mu se koljeno 'javilo' zadnjih 20-ak minuta...

- Osjetio sam nekakvo zatezanje u zadnjih 20-ak minuta, ali nije to bilo na mjestu operacije, već tetivice, čašicu zgloba. To je sve logično, nedostaje mi napora i moram ojačati muskulaturu.

Hrvatski reprezentativac ni sam nije znao kako će se protiv Schalkea naći u početnoj postavi Hoffenheima.

- To nije bilo u planu, pričao sam s trenerom tijekom tjedna, pa smo se dogovorili da ću zaigrati posljednjih 20-30 minuta. No, onda me dan prije utakmice iznenadio, rekao mi kako me treba od prve minute na terenu, te kako sam mu jako potreban. Iskreno sam mu rekao da nisam spreman za cijelu utakmicu, ali sve je ispalo sjajno.

Zabili ste za 1-0, opišite nam osjećaj poslije pogotka?

- Sigurno da je bio drugačiji nego poslije nekih drugih golova, ipak nisam bio na terenu pet mjeseci, a u glavi sam znao da nisam pravi. I onda sam tim golom probio led, a zabio ga baš kada je klubu to najviše trebalo. Ponosan sam i sretan, zahvalan na svemu. Ali, prva pomisao poslije utakmice mi je opet bila kako se što prije oporaviti, riješiti tih sitnih problema.

Foto: Uwe Anspach/DPA/PIXSELL

A što vam je rekao trener?

- Trener mi se iskreno zahvalio pred cijelom momčadi, dok su mi suigrači zapljeskali u svlačionici. Ma kažem, sve je ispalo savršeno, ovu ću večer dugo pamtiti.

Kakav je Hoffenheim u odnosu na prošlu sezonu?

- Nismo krenuli OK u ovu sezonu, ali nedostaje nam pet-šest važnih igrača iz prošle sezone. Nismo isti kao lani, nije to ista kvaliteta. Teško i može biti jednaka kvaliteta, puno je novih igrača, drugačije su i zamisli trenera, pa treba vremena da sve to sjedne na svoje mjesto. Sada smo pobjedama protiv Bayerna i Schalkea napravili sjajne stvari, a imamo još prostora za napredak.

Vraćate li se i u reprezentaciju, hoćete li biti na raspolaganju Zlatku Daliću za posljednji kvalifikacijski dvoboj sa Slovačkom?

- Ako budem sve OK s mojim koljenom, vjerujem da ću biti na raspolaganju izborniku. Veselim se povratku među 'vatrene', lijepo bi se bilo vratiti u 'moju' Rijeku. OK, nije to Kantrida na kojoj sam pružao dobre partije, Rujevica je izgrađena tek poslije mog odlaska iz Rijeke, ali nema veze. Slovaci će biti motivirani, neće nam biti lako bez Vide i Lovrena, ali svi vjerujemo u sretan završetak ovih kvalifikacija i veliku proslavu odlaska na Europsko prvenstvo - završio je Kramarić.