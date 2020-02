Suk: Volim modu, nosim revije i možda si tetoviram grb Gorice

Godinama smo se divili ofenzivnom stilu "oranja", ubitačnom tempu, igri s malo dodira, tehnički dotjeranim nizozemskim nogometašima. Cruyff, Gullit, Seedorf, Sneijder... Treba li dalje nabrajati? Ipak, ti Nizozemci uvijek su nekako zaobilazili 1. HNL. Sve do 2011. kad je pod stijene Kantride došao omaleni krilni napadač Sergio Zijler.

Nije Zijler ostavio neki trag na Kvarneru, a na nove nogometaše iz zemlje tulipana morali smo pričekati do 2018. Te godine Gorica je ušla u 1. HNL, a u redove turopoljskog prvoligaša sletio je Joey Suk (30). Pojava, gromada od čovjeka. Istetoviran od glave do pete.

Foto: privatni album

- A nije baš od glave do pete, moram još malo "ukrasiti" leđa, haha. Tetovaža nikad nije dovoljno, to je dio mog stila. Sljedeću tetovažu želim napraviti u Zagrebu - priča nam dobro raspoloženi Suk pa dodaje:

- Grb Gorice? Uh, obećavam da ću ga istetovirati ako osvojimo naslov prvaka. Kad je pala prva? Imao sam 15 godina - pojašnjava "Mr. Tattoo".

Upravo su dobre Sukove igre otvorile put i za druge Nizozemce u Gorici. Direktor Mindaugas Nikoličius i trener Sergej Jakirović pročešljali su tržište i u svlačionicu doveli još dvojicu. Matthew Steenvoorden (27) i Justin Mathieu (23) u Goricu su došli prije godinu dana i - uživaju.

Steenvoorden je odmah podigao prašinu. Kazao je kako je čuo za Dinamo i Rijeku, ali da nije za Hajduk. Dočekane su te njegove izjave "na nož", a posebno je splitska publika likovala kad su "majstori s mora" kod kuće srušili Goricu 3-0 u kolovozu.

- Eto, sad znaš tko smo mi - bili su komentari navijača "bilih".

Matthew ipak spušta loptu na zemlju.

- Stvarno nisam čuo za njih. Ove sezone igrali smo triput s njima, dobili smo dvaput. Imaju najljepši stadion u državi i dobre navijače - smatra snažni stoper.

A zašto Nizozemaca u HNL-u nije bilo više, upitali smo.

- Ma ne izbjegavamo mi vašu ligu. Samo je nepoznata kod nas, zato radije biramo neke druge destinacije - priča krilni napadač Mathieu, a ubacuje se Steenvoorden:

- Dosta se promijenilo vašim srebrom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Prepoznati ste u svijetu kao velika nogometna nacija, a to je i nas potaknulo da dođemo u HNL.

Suk je zasad u Gorici ostavio najbolji dojam. Već drugu sezonu drži veznu liniju, a stigne zabiti i pokoji gol. Za Goricu je u 45 utakmica zabio devet komada u svim natjecanjima. Dolazak u Hrvatsku mu je praktički prvi odlazak u inozemstvo. Bio je kratko u belgijskom Germinal Beerschotu, ali zemlje Beneluxa toliko su bliske da je smiješno govoriti o odlasku u nepoznato.

- Tako je, poželio sam neki novi izazov. Gorica mi je predstavila svoje planove, raspitao sam se o ligi i čuo da je dobra i nisam dvojio ni sekunde. Tu sam s obitelji, gradić je miran, a kad se poželimo zabaviti skoknemo do Zagreba. Najviše mi se sviđa što su ljudi ovdje opušteni, a moram i priznati da vam je vrijeme bolje nego kod nas u Nizozemskoj, haha.

Suku su se u Hrvatskoj otvorili brojni horizonti. Markantni Nizozemac čak je nosio nekoliko revija, a odradio je i nekoliko snimanja. Prošle godine bio je zaštitno lice Maripe, modnog brenda dizajnerice Marije Pajić i dobro se snašao u toj ulozi.

- Modu obožavam, bavim se modelingom, ali ne vidim se u manekenskom svijetu. Trenutačno sam zaštitno lice brenda PEGADOR - otkrio nam je Suk koji na Instagramu ima preko 30 tisuća pratitelja pa dodao:

- Promoviram još neke nizozemske i njemačke brendove, tako da mi je sva odjeća besplatna. Oni mi pošalju, ja to odjenem, fotografiram se i stavim na društvene mreže. I to mi je super, barem ne trošim ništa novca na odjeću - smije se Suk

Sjajni veznjak igračko je ime stekao u nizozemskom drugoligašu Go Ahead Eaglesima gdje ga je jedno vrijeme vodio poznati ćelavac i trenerski mag - Erik ten Hag (50) koji je s Ajaxom prošle sezone dogurao do polufinala Lige prvaka.

- Strašan trener! Toliko automatizama u igri, toliko toga od njega možeš naučiti. Baš sam zahvaljujući njemu ostvario spomenuti transfer u Belgiju.

Mogao bi se uskoro dogoditi jedan paradoks. Naime, broj Nizozemaca u Gorici mogao bi pasti na dva, a da nitko od ove trojke ne ode iz kluba. Kako? Objasnit će Steenvoorden.

- Da, zvali su me iz Indonezije, žele me u reprezentaciji. Imam njihove korijene i radimo na papirologiji kako bi se to ostvarilo, traje to već neko vrijeme - otkrio nam je pouzdani stoper i bivši U-19 reprezentativac Nizozemske.

Indonezijske korijene ima i Joey Suk

- Moja majka je iz Indonezije, tata je Nizozemac, a supruga Cansu je Turkinja. Totalni smo miks. S nama je i kćerkica Jaylinn koja ovdje ide u vrtić, i njoj sam posvetio jednu tetovažu, ta mi je najdraža. Suprugu Cansu sam upoznao kad mi je bilo 19 i baš nam je lijepo. Volimo putovati. Obišli smo već Budimpeštu, Beč, Ljubljanu...

A može li neki igrač Gorice već sad zaigrati u Eredivisie?

- Uh, ima ih dosta. U Nizozemskoj se igra tehnički dotjeraniji nogomet, ovdje je puno više "fizike". Ako moramo izabrati jednog, neka to bude Kristijan Lovrić - odgovaraju u glas.

Nekako se najteže na novu sredinu prilagođava Mathieu koji je goričkoj publici ostao veliki dužnik. Ove sezone odigrao je u HNL-u 13 utakmica, uglavnom ulazeći s klupe, a ostvario je tek tri asistencije. Gola ni za lijek...

- Došao sam u Hrvatsku s misijom, ali još nisam uspio. Nisam zadovoljan, mora to puno bolje. Teško je probiti se u prvi sastav, imam ovdje vrhunske suigrače. Ipak, život ovdje mi je super. Nije toliko daleko od Nizozemske, često mi dolaze prijatelji i roditelji u posjetu. Kako izgleda moj dan ovdje? Ma, klasika. Šopingiranje, filmovi, malo "plejka". Uglavnom se družim sa svima - završio je Mathieu.