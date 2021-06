Kao bivši igrač Seville i Real Madrida i Hrvat koji je ostavio ogroman trag u španjolskom nogometu, predsjednik HNS-a Davor Šuker česti je gost španjolskih tiskovina. Naravno, ovaj put iz posebnog razloga.

Hrvatska i Španjolska danas od 18 sati igraju osminu finala Eura u danskom Kopenhagenu, a kolege iz Marce kontaktirale su predsjednika HNS-a. Ipak, kad je riječ o hrvatskom i španjolskom nogometu, nema boljeg sugovornika.

Tamošnji mediji već danima spominju Luku Modrića, pozivaju na oprez i označuju ga kao najboljeg igrača naše reprezentacije odakle Španjolcima prijeti najveća opasnost.

- Utakmica će biti intenzivna i napeta, uz maksimalan respekt. Više bih volio da smo se našli u zadnjoj utakmici turnira. Ključ će biti u veznom redu, u prednosti će biti momčad koja uspije nametnuti svoj ritam. Onaj tko prvi zabije vjerojatno ide dalje. Za nas će ključ biti Luka Modrić. Ako njegovi suigrači uspiju omogućiti Luki prostor, vrijeme i poziciju koja mu odgovara da vodi igru Hrvatske, to bi moglo biti presudno. Ne vjerujem da će biti puno golova, prevelik je respekt. Tko god da pobijedi u ovoj utakmici, postat će favorit za naslov prvaka - kazao je Šuker za Marcu.

Naravno, uvijek se provlače neke usporedbe današnjeg i tadašnjeg vremena, a Španjolci su priupitali Šukera da usporedi hrvatsku generaciju koja je osvojila broncu 1998. godine u Francuskoj i Modrićevu srebrnu generaciju iz Rusije.

- Drugačija su vremena. Igra se drugačije. Možda će se kvaliteta koju smo imali 1998. godine teško opet pojaviti, ali sada imao više baza, stalno se pojavljuju mladi igrači koji garantiraju da će hrvatski nogomet biti na vrhu u narednim godinama. Mi smo svjetski prvaci u potrazi za talentom. Imamo ih posvuda, ali morate znati tražiti. Posao koji HNS radi na tom planu je nevjerojatan i na tome želim svima zahvaliti. Tražimo igrače u gradovima, na ulici, u vrtovima ispred kuće. Hrvatska je nogometno nadarena zemlja i sada se u reprezentaciji također pojavljuju mlada lica, a naš izbornik zna kako im pronaći prostor za napredak. Imamo Gvardiola, Ivanušeca, Majera - kaže šef HNS-a.

Šuker se kao bivši igrač znao nositi s kritikama, no španjolski navijači, ako se takvi uopće mogu tako nazvati, su pretjerali u posljednje vrijeme. Jedno je dobronamjerna kritika, a drugo uvrede i prijetnje kroz što prolazi Alvaro Morata. On i njegova obitelj dobili su prijetnje nakon njegovih ne baš bajnih igara za reprezentaciju.

- Identitet vaše reprezentacije je dodir. Tako igra Morata, on razumije nogomet i zaista ne razumijem kritike koje su mu upućene. Svaka reprezentacija na svijetu voljela bi dirati loptu onako kako to rado Španjolska. Ne mogu razumjeti, baš ne mogu, one zvjerske kritike nakon utakmice sa Švedskom u kojoj Španjolska nije igrala loše. Stvorila je mnogo šansi i mogla je puno toga zabiti. Morata je vrhunski napadač, jedan od najboljih. Ima snagu, tehniku ​​i uvijek može eksplodirati i zabiti dva-tri komada. Iako je zabio samo jedan, on je taj koji stvara šanse i tjera suigrače da igraju - objasnio je Šuker.

Naravno, nije moglo proći i bez Danija Olma. Ovo će biti posebna utakmica za njega, u Dinamu je proveo predivnih šest godina i postao ponajbolji mladi igrač Europe. Sada vrijedi 45 milijuna eura, neizostavan član je reprezentacije, a želi ga pola Europe. No, prije samo dvije godine u Hrvatskoj smo ga zvali Olmić. Postojala je nada da zaigra za 'vatrene', ali kod Danija je prevladao patriotizam i želja da se dokaže u matičnoj reprezentaciji.

- On je igrač kojemu se divi cijela Hrvatska, svi ga obožavaju. Ostavio je velik trag u Dinamu, ali danas će biti naš protivnik. Veliki je on igrač - zaključio je Šuker.