Šuker: Uživam u HNS-u i Uefi. Tražimo naše igrače po svijetu

Predsjednik HNS-a Davor Šuker u razgovoru za Diario As rekao je kako bi volio da Modrić iduće sezone ne igra previše utakmica i da će Ivan Rakitić biti pojačanje za bilo koga ako ode iz Barcelone

<p>Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) <strong>Davor Šuker</strong> u intervjuu za španjolski sportski list Diario As izjavio je kako će diljem svijeta tražiti igrače hrvatskog porijekla koji bi mogli igrati za reprezentaciju.</p><p>- Imamo puno velikih projekata na putu, uključujući organiziranje natjecanja za hrvatske nogometaše u SAD-u, Kanadi, Argentini, Čileu, Australiji i drugim zemljama sa snažnom hrvatskom dijasporom. U usporedbi s Njemačkom, Španjolskom, Francuskom, Italijom ili Engleskom mi imamo malu populaciju pa trebamo identificirati sve talentirane hrvatske igrače, u svim kutevima svijeta - rekao je Šuker i napomenuo kako je usredotočen na aktualni rad u HNS-u i da "uživa na svojoj poziciji", a također je fokusiran i na rad u Izvršnom odboru Europskog nogometnog saveza (Uefa) pa ne razmišlja o promjeni posla.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24pitanja s Lovrom Kalinićem</strong></p><p>Bivši napadač Seville i Real Madrida smatra kako bi bilo dobro da iduće sezone kapetan reprezentacije Luka Modrić odigra manji broj utakmica u klubu jer bi tako svjež i spreman došao na Europsko prvenstvo u lipnju 2021.</p><p>- Za nas u Hrvatskoj bilo bi dobro da Luka dođe na Euro s odigranih 35 do 40 utakmica umjesto 55 do 60. Iduća sezona, s napunjenim kalendarom, bit će izazovna za sve. U ovoj točki njegove karijere smatram da bi mu bilo bolje da ne igra sve utakmice - izjavio je Šuker.</p><p>Modrić je ove sezone dosad sakupio 36 nastupa za Real Madrid. Do kraja prenstva ostale su četiri utakmice te uzvratna utakmica osmina finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja, a madridski klub je u prvoj izgubio na svom terenu 2-1. Modrić će za dva mjeseca napuniti 35 godina te je najstariji igrač u Real Madridu. Za godinu dana mu istječe ugovor s vodećom momčadi španjolskog prvenstva. Upitan hoće li mu Real Madrid produžiti ugovor nakon 30. lipnja 2021., Šuker je odgovorio:</p><p>- To nije moja odluka, a jako poštujem i Luku i Real da bih im nešto sugerirao. Luka je fenomen, u rujnu će napuniti 35 godina, sve je osvojio u karijeri, a još uvijek ima istu ambiciju, strast i glad za nogometom, poput mladog igrača. Luka dobro čuva svoje tijelo, a na terenu nastavlja pokazivati prvoklasni nogomet. Vjerujem da Real Madrid to poštuje te cijeni sve ono što je on učinio ondje proteklih godina. Zbog toga vjerujem da će imati za njega mjesta sve dok bude igrao na ovoj razini - napomenuo je Šuker.</p><p>Dokapetanu hrvatske reprezentacije <strong>Ivanu Rakitiću</strong> istječe ugovor s Barcelonom također za godinu dana. Šuker je upitan je li katalonski klub bio nepravedan prema 32-godišnjem veznom igraču jer mu je ove sezone bio oduzeo mjesto u udarnoj postavi i nije otklonio priče o mogućoj prodaji.</p><p>- Ne sudjelujem u dnevnim aktivnostima Barcelone pa ne mogu suditi je li Ivan bio nepošteno tretiran, to samo on zna. Znam da je ponosan što nosi Barcin dres i da uvijek daje sve od sebe. Ima više od 300 nastupa za Barcu, osvojio je puno trofeja te je bio ključni igrač u brojnim važnim utakmicama. Osim toga je veliki radnik na terenu, usmjeren na momčad, ima liderske sposobnosti i nikada ne radi probleme u svlačionici. Vjerujem da su svi treneri i klubovi i više nego sretni što imaju takvog igrača - odgovorio je Šuker.</p><p>Rakitić je prošli mjesec poručio kako želi više igrati u Barceloni u kojoj je od ljeta 2014. godine te ostati što je moguće duže ondje.</p><p>- U ovoj fazi svoje karijere, nakon svega što je osvojio, normalno je da želi igrati, a ne sjediti na klupi. Bude li mogao igrati u Barceloni, vjerujem da će mu to ostati prva opcija. No, osjete li Ivan i Barcelona da je došao trenutak za napraviti novi korak, što je normalno u nogometu, ne sumnjam da će biti veliko pojačanje za bilo koji veliki klub jer u sebi još uvijek ima puno dobrog nogometa - smatra Šuker.</p><p>Rakitić je ove sezone nastupio u 39 utakmica za aktualnog prvaka Barcelonu, koja trenutno drži drugo mjesto u prvenstvu.</p><p>- Ako se odseli iz Barcelone, bit će ponosan na vrijeme provedeno ondje jer je to bilo šest sjajnih godina. Kada provedeš svoje najbolje godine igrajući za veliki klub i osvajajući velike trofeje, to znači da si dobro upravljao svojom karijerom - rekao je predsjednik HNS-a.</p><p>Šuker je kao igrač nastupao za Sevillu na poziciji napadača od 1991. do 1996. godine, a onda je prešao u Real Madrid gdje je ostao do 1999. godine.</p><p>(jt)</p>