Golemo razočaranje i pljuska teška dvije tone sjela je na obraz srpske košarke. Olimpijski doprvaci iz Rija neće braniti srebro na Olimpijskim igrama u Tokiju nakon teškog poraza od Italije (102-95) u kvalifikacijama u Beogradu.

Srbima su otkazali MVP NBA lige Nikola Jokić, igrač Oklahome Aleksej Pokuševski i košarkaš Golden Statea Alen Smailagić, Bogdan Bogdanović nije mogao doći zbog finala konferencije s Atlantom, Miroslav Raduljica, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović i Ognjen Jaramaz su otpali zbog ozljede.

No, unatoč silnim izostancima, Srbi su se nadali da mogu do Tokija predvođeni MVP-jem Eurolige Vasilijem Micićem. Još jednu dodatnu dozu optimizma dala je i Italija koja je u Beograd došla u krnjem sastavu bez najboljih igrača.

No, Srbi su doživjeli bolan šamar. Italija im je zadala težak poraz, a navijači najveći razlog vide u tome što je Micić igrao svega 14 minuta. Koji je razlog tomu, izbornik Igor Kokoškov reći će da je ozljeda...

- Bio je dio priprema za utakmicu, planirao sam ga za startnu petorku, ali nije bio tu. Sve se dogodilo iznenada, Avramovića sam stavio u startnu petorku, počeli smo utakmicu s drugačijom postavom. Imao je neki medicinski problem sa kojim nisam upoznat u ovom trenutku, nisam doktor. To je razlog zašto je igrao samo 14 minuta, igrao bi više da je bio na 100 posto, nažalost nije, a igrali su oni koji jesu, jednostavno je - kazao je Kokoškov.

Igrač Efesa je i za to vrijeme pokazao klasu i zabio osam koševa, no nakon toga je zasjeo na klupu i više se nije vratio.

Micić nije bio rječit, kratko je poručio:

- Čut će se - odgovorio je igrač Efesa riječima punim razočaranja.

I zaintrigirao mnoge. Je li riječ o sukobu ponajboljeg srpskog košarkaša s izbornikom pa je ovo samo Kokoškovljeva priča za javnost, teško je reći. No, njegov odgovor je s razlogom uzbudio srpsku javnost i probudio sumnju na mogući raskol u reprezentaciji.

Do kraja finalne utakmice uopće se nije znalo da Micić ima problema s ozljedom i do finala je igrao bez nekih poteškoća. Uostalom, da je stvarno ozlijeđen, ne bi bio ni prvi ni zadnji. Zašto bi to uopće tajio pred medijima ako to i njegov izbornik tvrdi?

Krije li se neki sukob i raskol u nekad trofejnoj srpskoj košarci, doznat će se jednog dana. Baš kao što je i Micić rekao. Čut će se.