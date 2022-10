Suludi raspored reprezentacije: 'Vatreni' igraju u S. Arabiji dva dana nakon okupljanja u ZG-u

Hrvatska nogometna reprezentacija će 16. studenog sa Saudijskom Arabijom u Rijadu odraditi posljednju pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva u Kataru, a ništa to ne bi bilo čudno da se 'vatreni' ne okupljaju samo dva ranije u Zagrebu.

A da stvar bude još gora neki će reprezentativci, poput HNL-ovaca Ivušića, Livakovića, Oršića i Petkovića, odraditi svoje zadnje klupske obaveze samo dan prije okupljanja. Modrić će, primjerice, zadnju utakmicu za Real prije jesenskog Mundijala odigrati 10. studenog, a Perišić i Majer u subotu, 12. studenog, kao i Livaja.

Okupljanje 'vatrenih' predviđeno je za ponedjeljak, 14. studenog, a u srijedu u 18 sati igraju sa Saudijskom Arabijom. Uzevši u obzir dugačak let i 'jet lag', Hrvatska će gotovo sigurno nespremna ući u taj susret, a sastav Zlatka Dalića uvelike će diktirati klupski raspored njegovih izabranika, no to je, ponovimo, posljednja prilika za uigravanje prije SP-a. Ostalo će 'vatreni' morati uigrati na treninzima...

Hrvatski izbornik još nije objavio konačni popisi za Svjetsko prvenstvo, no očekuje se da će to učini kroz sljedećih nekoliko dana. Najveću muku u ovom trenutku predstavlja mu Marcelo Brozović, koji je još 'izvan stroja'.

'Vatreni' će prvu utakmicu u Kataru odigrati 23. studenog protiv Maroka, nakon čega mu slijede ogledi s Kanadom (27. studenog) i Belgijom (1. prosinac).

