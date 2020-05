Sumrak košarke: Hrvati mogu u ABA 2, no skoro nitko ne želi

Split i Borac iz Čačka novi su članovi elitnog ranga ABA lige, odlučili su čelnici klubova na sastanku. Sezona je završena bez prvaka, prva liga će se proširiti i nitko neće ispasti.

To je bila odluka čelnika ABA lige sa sastanka održanog u srijedu, a isto tako odlučeno je da će drugu ABA ligu činiti 12 momčadi, po šest iz svake države (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija).

Ipak, izgledno je kako druga ABA liga neće vidjeti dva hrvatska kluba!

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U drugu ABA ligu trebala bi ići sljedeća dva kluba po plasmanu iz HT Premijer lige, a to su Šibenka i Gorica. I dok je Gorica navodno zainteresirana, što bi i imalo smisla s obzirom na kvalitetnu igru momčadi iz sezone u sezonu, izgledno je kako Šibenka neće pristupiti tom natjecanju, a potom bi ABA liga dalje dijelila pozivnice, no jako je upitno kome.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Hrvatski klubovi ni u prošlosti ponekad nisu bili zagrijani za regionalna natjecanja, a pogotovo drugog ranga. Prva među njima je i Šibenka čiji su čelnici davno poručili kako ih drugi rang ne zanima - kad već nisu bili pozvani u prvi iako su bili prvoplasirana momčad regularnog dijela sezone hrvatskog prvenstva. 'Narančastima' uz to problem predstavljaju i klupske financije. Iako su zasad rekli kako odluka o sudjelovanju u ABA 2 ligi nije donesena, za nju bi se trebao složiti i konkurentan roster.

To će biti teško s obzirom na to da je trenutačni budžet kluba daleko od dovoljnog, a to je potvrdio i vjerojatno bivši trener Edi Dželalija:

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- Razgovarali smo i još razgovaram s klubom, postoji obostrana želja za nastavkom suradnje, ali budžet Šibenke za novu sezonu takav je da ne zadovoljava moje planove, odnosno želju za kontinuitetom, pa i rastom ekipe, s obzirom da će neki igrači otići. Vrlo je izgledno da više neću biti trener Šibenke - rekao je za Šibenski portal.

Na izlaznim vratima kluba su iskusni Jakov Vladović, kao i mladi reprezentativac Toni Nakić, za kojeg su još prošle godine grizli hrvatski klubovi iz Prve ABA lige, no nije došlo do dogovora oko odštete. Ipak, s obzirom na visoku odštetu koja je prošle godine iznosila 60 tisuća eura, lako moguće da je upravo to injekcija koja je potrebna na Baldekinu. Hrvatski velikani i dalje su zagrijani za njega, a upiti za talentirano krilo stalno traju. No daleko je to od dovoljnog proračuna za konkurentan roster u ABA 2.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Izuzev Šibenika, mogući kandidati bili bi Osijek i Zabok, s obzirom da je svakako teško za očekivati da bi itko s dna ljestvice popunio to mjesto. Hermes, Dubrava i Sonik protekle su sezone bili daleko od te razine, opalo je i Škrljevo, a Alkarove dvorane, prema pisanju portala Basketball.hr, ne ispunjavaju uvjete za odigravanje tog natjecanja.