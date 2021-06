Golman Tomislav Piplica dugo je bio autor najbizarnijeg autogola. Dok je bio član Energie Cottbusa, sam je pospremio loptu u vlastitu mrežu nakon što mu se ona odbila od glave. No, ozbiljnu konkurenciju dobio je u slovačkom golmanu Martinu Dubravki.

Španjolska se pošteno napromašivala u posljednjem kolu grupne faze protiv Slovačke. Morata je promašio penal, imali su još nekoliko stopostotnih šansi, no kada su bili već očajni, ukazao se Dubravka u 30. minuti i sam sebi zabio za 1-0 Španjolske.

Morata je tijekom jednog napada pucao i pogodio prečku. Lopta se odbila visoko u zrak i spuštala se prema golu. Izgledalo je kao da će to Dubravka lagano uhvatiti, no ona mu se odbila od ruku i ušla u mrežu! Zaista bizaran autogol na ovakvoj razini i amaterska reakcija jednog golmana. Ili mu je zasmetalo sunce ili je lovio muhe pa promašio loptu. Drugačije je nemoguće objasniti ovakvu reakciju. Što je najgore, Dubravka je jako dobro branio na turniru, pogotovo na ovoj utakmici protiv Španjolaca, no jedan trenutak dekocentracije uprskao je sve dobro što je napravio.

Vjerovali ili ne, ovo je bio čak sedmi autogol na ovome prvenstvu, a prije pet godina na Euru u Francuskoj smo vidjeli samo tri na cijelom turniru.

Španjolska je nastavila s pritiskom i u završnici prvog dijela povela 2-0 golom Laportea. Šveđani vode 1-0 protiv Poljske i drže prvo mjesto, a ako ostane ovako i nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Španjolci će u osminu finala s drugog mjesta. A to znači da će tamo igrati protiv Hrvatske.