Sunsi i dalje čekaju Duranta, odličnom Zupcu double-double. Uskoro može srušiti Kukoča...

Phoenix Sunsi riješili su se nekoliko igrača kako bi doveli Kevina Duranta, no na ponajboljeg igrača na svijetu još ne mogu računati zbog ozljede koljena i pitanje je kada će se uopće vratiti. Za to vrijeme, Devin Booker i Chris Paul moraju nositi Sunse, no i oni su podbacili protiv Clippersa.

Phoenix je na domaćem terenu izgubio 116-107. Najbolji kod Clippersa bio je Paul George s 26 koševa te po pet skokova i asistencija. Sjajan je bio Mann s istim brojem poena, Kawhi Leonard zabio je 15, a jako dobru utakmicu odigrao je Ivica Zubac koji je došao do novog double-doublea. Za 29 minuta igre, Ivica je zabio 13 koševa uz šut šest od devet te je uhvatio i 12 skokova.

Foto: Joe Camporeale/REUTERS

Hrvatski košarkaš ove sezone uživa puno više povjerenja kod trenera Luea nego što je to slučaj bio ranije pa su samim time i njegove izvedbe bolje za razinu više. Ovo mu je jedna od najboljih NBA sezona u karijeri, a ako ovako nastavi, bit će do kraja sezone i najbolja. Prosječno zabija 10.2 koševa po utakmici uz deset skokova. Clippersi u njemu imaju jako oružje u reketu i diva u obrani kojeg je teško probiti. Već u sljedećoj utakmici Ivica bi mogao srušiti hrvatski rekord u skokovima. Ima ih ukupno 1006, a Toni Kukoč je na prvom mjestu s deset više.

Chris Paul je podbacio, imao je svega tri koša, a nije briljirao niti Devin Booker koji je zabio tek. I to je bio veliki problem s kojim su se borili Sunsi. Kada njih zaustave, nema nitko drugi tko će povući. No, tu je sada fenomenalni Durant, zalog za borbu za naslov prvaka, a navijači ne mogu dočekati njegov povratak na parket. Najbolji je bio Okogie s 24 koša.

