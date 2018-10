Sunsi su rekli ne može! Ne žele produžiti ugovor Benderu...

Dragan Bender ušao je s Phoenix Sunsima u zadnju godinu ugovora sa opcijom produžetka na još jednu, ali klub je odlučio kako mu neće produžiti novi ugovor. Čelnici kluba nezadovoljni su njegovim izdanjima, a Bender je sve manje minuta dobivao ove sezone.

Njegov status u momčadi pogoršao se dovođenjem Ryana Andersona i Trevora Arize koji su okupirali njegovu poziciju. Istu stvar doživio je i Mario Hezonja prošle godine u Orlandu koji se ove godine skrasio u Knicksima.

Uvijek dobro upućeni Adrian Wojnarowski objavio je vijest na Twitteru.

Story filed to ESPN: Suns declining 4th-year option on former No. 4 overall pick Dragan Bender. He tells ESPN: "Of course I wish they picked up the option, but I am not going to let this stop me from reaching my goals. I am 20 and I will keep working to make it in this league..."