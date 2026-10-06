SENZACIJA U DRAŽENOVU DOMU Cibona je razbila Galatasaray!

Košarkaška Liga prvaka vratila se u Zagreb nakon deset godina, a Draženov dom dočekao ju je posebno ušminkan, simbolično najavljujući novu eru hrvatskog velikana. U goste je došao Galatasaray, kao idealan lakmus papir za Cibonine mogućnosti u Europi ove sezone. A ono što smo vidjeli djeluje poprilično obečavajuće.

Cibona je u prvom kolu Lige prvaka izvela pravi pothvat pobijedivši turskog velikana 96-76! Kako je i sam trener Ivan Rudež rekao, momčad koja je na granici euroligaške kvalitete, s godišnjim budžetom od 15 milijuna eura, a koja je prošle godine igrala finale ovog natjecanja. Kad ovako glatko slaviš protiv jednog od glavnih favorita za osvajanje Lige prvaka, onda znaš da se i ti sam imaš čemu nadati. S ovakvom igrom, "vukove" će se puno toga pitati.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od samog početka djelovali su goropadno i povezano na terenu. Diktirali su tempo i kontrolirali rezultat, a posebno briljantan bio je Khalif Battle, koji je početkom druge četvrtine već brojao 13 koševa. Do kraja utakmice taj broj se udvostručio. Izuzetno atletičan, a pokazao je i da ima šuterske kvalitete, ovaj Amerikanac svojim potezima dizao je publiku na noge. Bio je neuhvatljiv. Hrvatski prvak praktički nije ispuštao vodstvo cijelu utakmicu, bili su na rubu dvoznamenkaste cifre, a tu granicu konačno su i probili krajem treće četvrtine te mirno priveli utakmicu kraju.

Šut je maestralno funkcionirao. Dojam je bio i da domaći košarkaši bace frižider s trice, on bi završio u košu. Utakmicu su završili s 14 pogođenih trica iz 23 pokušaja, što je fantastičnih 60 posto. Fenomenalni Battle pogodio je 30 koševa, Roko Badžim dodao je 19, a Lovro Mazalin, kojeg je bilo svugdje na parketu, brojao je do 18 koševa, pet skokova i pet asistencija. Vratio se iz Zadra kao drugi igrač i, to je jasno svima, on je taj koji daje dodatnu vrijednost i povezuje momčad.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Zagreb se nakon devet godina vratio i talijanski stručnjak Gianmarco Pozzecco, danas trener Galatasaraya. Od 2015. do 2017. godine bio je pomoćnik Jasminu Repeši na klupi Cedevite koja je tih dana još uvijek obitavala u Zagrebu. Talijanski stručnjak, inače temperamentne i žustre naravi, bio je na rubu srčanog udara gotovo cijelu utakmicu. Derao se na suradnike, igrače, suce, a u jednom trenutku gotovo je utrčao na parket nakon što su ga suci razbjesnili. Pravo je čudo da je uz parket dočekao kraj utakmice.

Konačno je i publika Draženovu domu osjetila slast europske pobjede nad velikanom. Skupilo se oko 2000 navijača, koji su od samog početka dizali decibele, a kad je krajem utakmice krenula kultna pjesma 'Kako je dobro, vidjeti te opet', ježila se koža mnogima u dvorani, a vjerujemo i onima ispred malih ekrana. Gromoglasni pljesak igračima na kraju utakmice pokazao koliko su navijači ponosni što se vratila moćna Cibona.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A posebno i jednom odabranom društvu na tribinama. Na utakmicu su došli i neki od članove slavne Cibonine generacije koja je u sezoni 1985/86. osvojila svoj drugi naslov europskog prvaka. Na početku tog europskog puta su, tako je sudbina htjela, pobijedili baš Galatasaray. A ostalo je povijest. Hoće li se ona ponoviti?