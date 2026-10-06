Obavijesti

Sport

Komentari 2
RAPSODIJA VUKOVA

SENZACIJA U DRAŽENOVU DOMU Cibona je razbila Galatasaray!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
SENZACIJA U DRAŽENOVU DOMU Cibona je razbila Galatasaray!
Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski prvak je u prvom kolu Lige prvaka slavio protiv turskog Galatasaraya 96-76. Briljirao je Battle s 30 koševa, a u drugom kolu Cibona će 20. listopada ugostiti Legiju

Admiral

Košarkaška Liga prvaka vratila se u Zagreb nakon deset godina, a Draženov dom dočekao ju je posebno ušminkan, simbolično najavljujući novu eru hrvatskog velikana. U goste je došao Galatasaray, kao idealan lakmus papir za Cibonine mogućnosti u Europi ove sezone. A ono što smo vidjeli djeluje poprilično obečavajuće. 

Cibona je u prvom kolu Lige prvaka izvela pravi pothvat pobijedivši turskog velikana 96-76! Kako je i sam trener Ivan Rudež rekao, momčad koja je na granici euroligaške kvalitete, s godišnjim budžetom od 15 milijuna eura, a koja je prošle godine igrala finale ovog natjecanja. Kad ovako glatko slaviš protiv jednog od glavnih favorita za osvajanje Lige prvaka, onda znaš da se i ti sam imaš čemu nadati. S ovakvom igrom, "vukove" će se puno toga pitati.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka
Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od samog početka djelovali su goropadno i povezano na terenu. Diktirali su tempo i kontrolirali rezultat, a posebno briljantan bio je Khalif Battle, koji je početkom druge četvrtine već brojao 13 koševa. Do kraja utakmice taj broj se udvostručio. Izuzetno atletičan, a pokazao je i da ima šuterske kvalitete, ovaj Amerikanac svojim potezima dizao je publiku na noge. Bio je neuhvatljiv. Hrvatski prvak praktički nije ispuštao vodstvo cijelu utakmicu, bili su na rubu dvoznamenkaste cifre, a tu granicu konačno su i probili krajem treće četvrtine te mirno priveli utakmicu kraju.

Šut je maestralno funkcionirao. Dojam je bio i da domaći košarkaši bace frižider s trice, on bi završio u košu. Utakmicu su završili s 14 pogođenih trica iz 23 pokušaja, što je fantastičnih 60 posto. Fenomenalni Battle pogodio je 30 koševa, Roko Badžim dodao je 19, a Lovro Mazalin, kojeg je bilo svugdje na parketu, brojao je do 18 koševa, pet skokova i pet asistencija. Vratio se iz Zadra kao drugi igrač i, to je jasno svima, on je taj koji daje dodatnu vrijednost i povezuje momčad. 

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka
Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Zagreb se nakon devet godina vratio i talijanski stručnjak Gianmarco Pozzecco, danas trener Galatasaraya. Od 2015. do 2017. godine bio je pomoćnik Jasminu Repeši na klupi Cedevite koja je tih dana još uvijek obitavala u Zagrebu. Talijanski stručnjak, inače temperamentne i žustre naravi, bio je na rubu srčanog udara gotovo cijelu utakmicu. Derao se na suradnike, igrače, suce, a u jednom trenutku gotovo je utrčao na parket nakon što su ga suci razbjesnili. Pravo je čudo da je uz parket dočekao kraj utakmice.

Konačno je i publika Draženovu domu osjetila slast europske pobjede nad velikanom. Skupilo se oko 2000 navijača, koji su od samog početka dizali decibele, a kad je krajem utakmice krenula kultna pjesma 'Kako je dobro, vidjeti te opet', ježila se koža mnogima u dvorani, a vjerujemo i onima ispred malih ekrana. Gromoglasni pljesak igračima na kraju utakmice pokazao koliko su navijači ponosni što se vratila moćna Cibona. 

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka
Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A posebno i jednom odabranom društvu na tribinama. Na utakmicu su došli i neki od članove slavne Cibonine generacije koja je u sezoni 1985/86. osvojila svoj drugi naslov europskog prvaka. Na početku tog europskog puta su, tako je sudbina htjela, pobijedili baš Galatasaray. A ostalo je povijest. Hoće li se ona ponoviti? 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece
VIDEO U Splitu smo dočekali hit mladence koje su Hrvati učinili slavnima na SP-u: 'Ovo je ludo'
NEVJEROJATNA PRIČA

VIDEO U Splitu smo dočekali hit mladence koje su Hrvati učinili slavnima na SP-u: 'Ovo je ludo'

Ne možemo pričati o vjenčanju bez te povorke. Zbog nje je sve bilo još posebnije i jako smo zahvalni što smo to mogli doživjeti s našim svatovima. Ne mogu vjerovati da nas je to dovelo ovamo, kaže sretni par

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026