SuperKristina! Hrvatska dobila europsku taekwondo prvakinju

U tijeku je Europsko taekwondo prvenstvo u Kazanju koje traje sve do nedjelje, a već prvi dan Hrvatska je dobila zlatnu medalju. Mlada Kristina Tomić u finalu je 18-12 svladala Ruskinju Nataliju Antipenko i osvojila zlato.

Kristina je na startu morala pobijediti dvije Turkinje. Najprije Njemicu turskih korijena Elu Aydin (17-5), a potom u četvrtfinalu i reprezentativku Turske Merve Dincel (10-9) od koje je ove godine već doživjela tri poraza.

U uzbudljivoj borbi, u kojoj je Hrvatica zaostajala 2-7 i stalno lovila suparničinu prednost, Tomić je polufinale osigurala doslovce u posljednjim trenucima borbe, zaradivši dva boda za udarac nogom u tijelo, što joj je njen klupski trener Dejan Mesarov, koji je vodio ovu borbu, neprestano i sugerirao.

- Taj četvrtfinale je meni bio finale, jer to je cura koja me je pobijedila u sve četiri dosadašnje borbe, a ove godine čak tri puta. Vjerovala sam u sebe i znala sam da ako sada pobijedim Turkinju da mogu otići do kraja. Pobijedila sam ju, na isti način na koji i ona mene u našoj posljednjoj borbi, i to je bilo to. Tada sam mogla nastaviti opušteno raditi, bez grča - izjavila je Kristina.

De spa cito 😃🍀 A post shared by Kristina Tomić (@kika.tomic) on Jul 6, 2017 at 10:31am PDT

Članica zagrebačkog Osvita u polufinalu je impresivno pobijedila Azerbajdžanku Patimat Abakarovu (12-3) i na kraju je u finalu bila bolja od Ruskinje Antipenko sa 18-12.

Prvog dana EP-a u dalekom Tatarstanu nastupilo je još četvero hrvatskih predstavnika i nitko nije svladao prvu prepreku. No, povoljan ždrijeb imao je jedino 18-godišnji Leon Glasnović (do 58 kg), koji je neočekivano izgubio od svog bivšeg klupskog suborca Šveđanina Fredrika Lindstroma (14-15).

Neiskustvo je sputavalo i preostale debitante, 18-godišnju Brođanku Luciju Abramović (do 46 kg) i 17-godišnjeg Zagrepčanina Luku Turkalja (do 54 kg). Oboje su dali sve što su imali, no nisu imali sreće u ždrijebu. Lucija je naletjela na vrlo dobru Britanku Jordyn Smith (7-13), dok je Luka pružio dobar otpor kasnijem polufinalistu Turčinu Denizu Dagdelenu (18-28). Prvog dana nastupio je i Kristinin klupski kolega Marko Maljković (do 58 kg), kojemu se dogodio visok poraz od finalista, Rusa Valerija Šimanova (11-31).

Drugog dana EP od hrvatskih reprezentativaca u borilište će Tanja Rastović (do 53 kg), Bruna Vuletić (do 57 kg), Marija Štetić (do 57 kg), Lovre Brečić (do 63 kg), Deni Andrun Razić (do 63 kg) i Marko Golubić (do 68 kg).

Sjajni i karatisti

Hrvatski reprezentativac Ivan Kvesić nadmoćno je izborio finale Europskog prvenstva u karateu u Novom Sadu u kategoriji do 84 kg, dok je Ana Marija Bujas Čelan izborila subotnji susret za broncu u teškoj kategoriji (+68 kg).

Kvesić na putu do finala nije izgubio ni bod. Svladao je Mađara Tibora Hidasija 4-0, Grka Georgiosa Tzanosa 8-0 diskvalifikacijom nešto manje od pola minute prije kraja borbe, Turčina Ugura Aktasa 1-0, a u polufinalu bio je uvjerljiv i protiv Ukrajinca Valerija Čobotara sa 4-0.

- Toliko osvajača europskih i svjetskih i to zlatnih medalja, a u finalu sam. I to bez izgubljenog boda. Radio sam dugo i naporno kako bi stigao do ovakvog niza - uz mnoštvo suza radosnica naglasio je Ivan Kvesić, koji je osigurao najmanje srebrno odličje. Finale protiv Talijana Martine Michelea na rasporedu je u subotu.

Ana Marija Bujas Čelan izborila je subotnji susret za broncu u teškoj kategoriji (+68 kg). Svladala je Slovenku Katu Budić sa 3-0, predstavnicu BiH Mirnesu Bektaš sa 5-0, a u krajnje dramatičnom dvoboju prepunom preokreta i žalbi na sudačke odluke, tek četiri sekunde prije kraja Bujas-Čelan izborila je pobjednički bod protiv Šveđanke Hane Antunović s 3-2. U polufinalu je izgubila od Francuskinje Anne Laure Florentin sa 0-2.

Ivana Bebek izgubila je u 2. kolu od Crnogorke Marine Raković, primivši u posljednjim sekundama iznimno bolan udarac, zbog čega joj se dugo ukazivala pomoć, a kako je sama naglasila, razina boli bila je vrlo slična onoj kad se ustanovi slomljeno rebro.

Anđela Kvesića kasno poslijepodne očekuje repasaž u kategoriji iznad 84 kg, Tomislav Stolar je ispao u repesažu u katama, a Vlatka Kiuk u 1. kolu.