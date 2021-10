Bayern je u srijedu pretrpio najveći poraz u zadnje 43 godine, 5-0 od Borussije Mönchengladbach za ispadanje iz kupa, ali u prvenstvu i Ligi prvaka ima komotnu situaciju (prvi je).

Slično je i s Real Madridom, koji nije uspio zabiti Osasuni na Bernabéuu, ali je također vodeći u La Ligi (izjednačen s još tri kluba) i u skupini Lige prvaka (izjednačen sa Šerifom).

Za ta dva kluba ne može se reći da su u krizi, ali ono što ove sezone prolaze Juventus, Barcelona, Manchester United i Arsenal daleko je od razine koju očekuju njihovi navijači.

Juventus je u srijedu kod kuće izgubio od Sassuola 2-1, što mu je prvi poraz od te momčadi nakon šest godina. Iako je Massimiliano Allegri uhvatio dobru formu od sredine rujna i devet utakmica bez poraza i šest pobjeda zaredom, "stara dama" daleko je od najboljih dana.

Ni s Cristianom Ronaldom to nije izgledalo dobro prošle sezone, tek su u zadnjem kolu "bianconeri" dohvatili Ligu prvaka, a sad su sedmi s ogromnih 13 bodova zaostatka za Milanom. I dok u Ligi prvaka sve ide kao po špagi (tri pobjede uz gol-razliku 5-0), čini se kako će u prvenstvu to biti nova sezona u kojoj će se boriti za europske pozicije.

Barcelona je u daleko najvećoj krizi, četvrti poraz u zadnjih šest utakmica Ronald Koeman platio je pozicijom i Joan Laporta potjerao ga je unatoč odšteti od 12 milijuna eura koju će Nizozemac vjerojatno dobiti. Neoprostiv je bio poraz od Rayo Vallecana (1-0), a Koeman je otkaz dobio - u avionu.

Pomoćnik Sergi Barjuan preuzet će prvu momčad u iščekivanju konačnog dogovora s Xavijem, koji je u katarskom Al-Saddu, a čeka ga vrući krumpir: momčad koja je bez Lionela Messija potonula u prosječnost La Lige, deveto mjesto i šest bodova zaostatka za Realom, uz tešku borbu za osminu finala Lige prvaka nakon dva poraza 3-0 od Bayerna, odnosno Benfice.

Manchester United u nedjelju je osjetio kako je to izgubiti 5-0 od ljutog rivala Liverpoola, i to na Old Traffordu. Tako visok poraz "crveni vragovi" nisu nikad doživjeli pod vladavinom kraljice Elizabete. Doduše, prije 127 godina izgubili su 7-1 dok su se zvali Newton Heath. I tad je s druge strane bio Liverpool, a igralo se na Anfieldu.

Trećim porazom u devet utakmica, sa samo četiri pobjede, Ole Gunnar Solskjaer pod velikim je pritiskom i Sir Alex Ferguson navodno je dao pristanak za dolazak Antonija Contea. United je na sedmom mjestu Premiershipa s osam bodova zaostatka za vodećim Chelseajem, a bolje mu, baš kao i Juveu, ide u Ligi prvaka (šest bodova i prvo mjesto u skupini).

Arsenal odavno nije klub za Top 4 engleskog nogometa (zadnji put tamo je sezonu završio prije šest sezona), ali pozicija Mikela Artete i dalje nije upitna iako su se "topnici" jedva ugurali u gornju polovicu ljestvice (10. mjesto, osam bodova minusa za Chelseajem).

I oni se, kao i Juventus, počinju polako vraćati nakon katastrofalnog ulaska u sezonu i tri poraza u prva tri kola. Sad su na osam utakmica bez poraza, u utorak su izbacili Leeds u liga-kupu i nemaju teret Europe jer je prošle sezone nisu izborili pa bi to kasnije u sezoni mogla biti prednost.

Štoviše, prema Transfermarktu, Juventus ima najvrjedniju momčad Serie A (602,9 milijuna eura), Barcelona je treća u La Ligi s vrijednosti momčadi od 672 milijuna (Atlético na 745,9, Real na 756), Manchesterova družina vrijedi čak 907,25 milijuna eura i druga je, odmah iza Cityja (1,08 milijardi), a Arsenal je tu šesti s 563,5 milijuna.

Ne tako davno Juve, Barcelona, Manchester United i Arsenal u travnju su gurali (propalu) ideju Superlige, zatvorenog natjecanja za najbogatije europske klubove (Juve i Barcelona nikad je nisu ni napustili, uz Real), a ne mogu se nositi ni s financijski puno slabijim klubovima u svojim prvenstvima dok se sezona praktički još nije ni zahuktala.