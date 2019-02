Superman Diallo zakucao preko Shaqa, Harris bolji od Curryja

Young je bio brži, ali Tatum se odlučio šutirati s pola terena i, pogodio! Natjecanjem u spretnosti i vještinama počeo je drugi dan NBA All star vikenda u Charlotteu na kojem se još održalo natjecanje u tricama i zakucavanjima.

Potez Jasona Tatuma bio je tek zagrijavanje za natjecanje u tricama. Uvjerljivi favorit bio je Stephen Curry, po mnogima najbolji tricaš današnjice. Očekivano, 'jedinica' Golden Statea ušla je u finale zajedno s Harrisom iz Brooklyna i Hieldom iz Sacramenta. A onda je uslijedio šok - Harris je nanizao odličnih 26 poena i pred Curryjem je bio pravi mali izazov.

No, Steph nije uspio nadmašiti šutera iz Netsa te je s 24 poena završio drugi. Ovom je pobjedom Joe Harris pokazao kako priče da spada u jednog od najboljih šutera današnjice u potpunosti 'drže vodu'.

Najveći događaj večeri bilo je natjecanje u zakucavanjima. Tamo su do finala došli Hamidou Diallo iz Oklahome i Dennis Smith iz Knicksa. Iako je Smith u prvom krugu dobio pedeset bodova od sudaca za svoje zakucavanje, to mu nije uspjelo u finalu. Nije uspio iz prve izvesti željeno zakucavanje i to mu je na kraju oduzelo pobjedu.

Tada je na scenu stupio Hamidou Diallo koji je na teren pozvao velikog Shaquillea O'Neala. Igrač Thundera rastrgao je svoj dres i pokazao Supermanov znak na podmajici i baš kao superjunak preletio iznad Shaqa i zakucao za pedesetku i titulu najboljeg zakucavanja ovogodišnjeg All Stara.

Ostao je još samo vrhunac vikenda, a to je All star utakmica. U noći s nedjelje na ponedjeljak revijalnu će utakmicu odigrati timovi pod vodstvom dvojice kapetana, LeBrona Jamesa i Giannisa Antetokounmpa.