<p>Bivša golferica <strong>Paige Spiranac</strong> (27) izgradila je karijeru tako što je uzdrmala sport za koji se već dugo smatra kao jedan od najkonzervativnijih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Paige igra golf</strong></p><p>Amerikanka hrvatskog podrijetla je pozirajući u nizu oskudnih kombinacija, bilo da se radi o kratkim hlačama ili dekoltiranima majicama, privukla više od 2,7 milijuna sljedbenika na Instagramu od kojih bi mnogi vjerojatno teško mogli imenovati drugu žensku igračicu golfa.</p><p>Pozirala je za Sports Illustrated Swimsuit Issue za 2018. godinu i prikupila upečatljive naslove iz svog podcasta 'Playing A Round', kao na primjer kako ne nosi donje rublje na golf terenu ili kada je njezin bivši objavio njezinu golu fotografiju na internetu.</p><p>Tijekom godina su je nazivali brojnim pogrdnim imenima zbog njezinog stila života, no ne obazire se ni na što. Paige je uspješna u svojoj karijeri te je na račun izgleda uspjela sklopiti brojne sponzorske ugovore, a kaže da ju nije sram sve to iskoristiti.</p><p>Spiranac na redovnoj bazi govori o 'cyberbullyingu', ali i tome kako od korisnika Instagrama dobiva prijetnje smrću.</p><p>Paige koristi svoj profil kako bi dijelila savjete o igranju golfa, a jednom je prilikom izrazila svoje mišljenje o korištenju kolica na golf terenima zbog čega su joj pristigle prijetnje smrću.</p><p>Spiranac se udala za osobnog trenera <strong>Stevea Tinoca</strong> 2018. godine, a upravo je on njezina najveća podrška.</p><p>- Upoznala sam ga na početku karijere, pa smo kroz sve ovo prošli zajedno.Razumije me i zna da je ovo posao za mene - rekla je Spiranac i dodala da bi joj suprug vjerojatno savjetovao - Hej, pokaži malo više dekoltea. </p><p>Ako mislite da joj ide dobro ili ne, Spiranac zna da je promijenila način na koji neki ljudi vide golf, pogotovo zato što je pokrenula trend koji sada prati puno ženskih golferica i slijede njezine stope.</p><p>Odrasla je u Coloradu s majkom balerinom i ocem poduzetnikom, a Spiranac je sanjala da će biti olimpijska gimnastičarka.</p><p>Nažalost, Paige je s 12 godina ozlijedila koljeno pa nije mogla ostvariti svoju želju. Spiranac su maltretirali i u teretani što je još jedan od razloga zbog čega se počela baviti golfom gdje su igrači izoliraniji. U 2009. godini bila je najbolje rangirana juniorska golferica u Coloradu, prema časopisu Golfweek.</p><p>Zbog fleksibilnijeg rasporeda za vježbanje, Paige se školovala od kuće te se u konačnici sve isplatilo jer je dobila golf stipendiju na Sveučilištu u Arizoni. Nakon što su u 2015. mediji počeli pričati o mladoj golferici u usponu, Paige je stekla sponzore kao i impresivan broj pratitelja na društvenim mrežama.</p><p>Bivša golferica i Instagram influencerica u jednoj od epizoda svog podcasta šokirala je svoje suvoditelje kada je otkrila da je jela dječju hranu kad je igrala golf kao tinejdžerica.</p><p>Priznala je kako i dan danas u smočnici uvijek ima zalihe dječje hrane koju redovito jede, a sve isključivo zbog benefita koje takva hrana ima - bez konzervansa i aditiva.</p><p>- Mama mi ne bi dala sendviče na golf terenu zbog kruha i ugljikohidrata - rekla je na podcastu.</p><p>- Pa bih napravila ... i, Bože moj, ovo je tako neugodno ... Jela bih dječju hranu. Imali su te male mesne kobasice, bile su poput puretine ili piletine, a u zapravo je izgledalo poput bečke kobasice. Nisu sadržavale konzervans, pa je bilo puno bolje od onoga čime biste nahranili odraslu osobu. Moja mama mi nikad ne bi dala ništa loše. Tako da sam doslovno jela dječju hranu do svoje 18. godine - objasnila je Spiranac.</p><p>Nedugo nakon toga, Spiranac je otkrila da otkako je počela koristiti ulje kanabisa bolje spava te se bolje osjeća.</p>