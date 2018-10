'Supruga Klaudija mi je sve na svijetu, samo da ona ozdravi...'

Lino Červar je borac, rukometni “trener svih trenera”. Legenda tog sporta u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Čovjek koji nam je u prošlosti donio toliko radosti i zadovoljstva, ovih dana i tjedana proživljava pravu obiteljsku dramu.

Linina supruga Klaudija, koja je godinu mlađa od 68-godišnjeg “Maga di Umaga”, vodi bitku s teškom bolešću.

- Supruga mi ima tumor. Vodimo najtežu životnu bitku - kaže nam Lino Červar.

Po njegovom glasu vidi se da mu je jako teško, glas je drhtav, a kako i ne bi bio.

Nije lako kad vam je netko tako važan teško bolestan.

Lino se nada najboljem

- Moram biti uz nju u ovim teškim trenucima, ona je uvijek bila tu za mene. To je žena koja je najzaslužnija za sve moje uspjehe. Sve što sam napravio u životu, itekako kako mogu njoj zahvaliti - rekao nam je Lino i nastavio:

- Nadam se i vjerujem kako ćemo na kraju uz Božju pomoć dobiti ovu bitku. Kako će sve na kraju biti u redu.

Za bolest se doznalo nedavno, Lino je toliko zadužio hrvatski rukomet i PPD Zagreb, da je ova vijest svima koji vole taj klub i “kauboje” teško pala.

- Naravno da u klubu imaju razumijevanja prema mojoj situaciji. Stali su iza mene odmah čim se za to doznalo. Klub je reagirao na pravi način. Rekao sam kako ću propustiti i neka gostovanja ove sezone kako bih bio uz bolesnu suprugu. Naravno da im to nije nikakav problem. Uz momčad ću biti na svim gostovanjima u Ligi prvaka, ali ću zbog ove situacije propustiti neke gostujuće utakmice u SEHA ligi - kaže Lino.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Červarova životna priča

PPD Zagreb se ponio gospodski, tako se i treba ponijeti bivši prvak Europe. Lino je to sve itekako zaslužio.

Koliko je Lino vezan za suprugu vidjeli smo u velikom razgovoru s njim u siječnju 2018. Tada je prije EP-a ispričao svoju životnu priču.

Nije njoj lako, zamislite kako je biti supruga čovjeka koji cijeli vikend bulji u ekran i analizira utakmice, rekao nam je Lino u svojoj životnoj priči.

Postao je najveći hrvatski rukometni trener ikad, jedan od najvećih ikad u svijetu, ali da nije bilo Klaudije, sigurno bi mu bilo puno teže.

- Moja supruga je žena koja ne drži tri, nego četiri zida u kući. I veliki je radnik! Da su moji igrači vrijedni kao ona, da u teškim trenucima imaju takvu volju ići naprijed, imali bismo strašnu reprezentaciju. Ne želim joj se dodvoravati kad ovo govorim, nema za to potrebe nakon 40 godina braka, ali da nije bilo nje, ne bi bilo ni mojih uspjeha - rekao je rukometni mag, koji se sa suprugom upoznao na jednom plesu.

- Joj, zabranila mi je da pričam te naše telenovele, ali ajde... U to vrijeme je život bio drukčiji, važniji dani su se obilježavali plesovima. I mi mladi dečki tu idemo hvatati cure. No te večeri je ona ulovila mene. Prvo su mi rekli da me gleda, a kad je prolazila pokraj mene, pozvala me na ples - otkrio je Lino i dodao:

Obitelj i rukomet

- Zamisli, da cura zove na ples! Iskreno, nije mi se to baš svidjelo, čak sam se i raspitivao poslije tko je i odakle ta cura koja je toliko slobodna da dečka zove na ples. A kad sam saznao tko je, umalo sam pregrizao jezik. Prerano sam postavio dijagnozu, vrlo brzo sam shvatio da je Klaudija sigurno prava osoba za mene.

U životu, priznaje, ima dvije velike svetinje.

- Obitelj i rukomet. Za ništa drugo ne znam. Čitao sam da je redatelj Rajko Grlić jednom rekao: ‘Čovjek treba opravdati svoje postojanje i na kraju puta ostaviti jedan svoj kamenčić. Ne velik, ali dovoljno da se zna da si bio ovdje.’ Valjda će i moja djeca jednog dana ponosno reći: ‘Evo, tu je bio naš tata’ - rekao je Lino u svojoj životnoj ispovijesti prije EP-a.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Rukometom, odnosno sjajnim rezultatima koje je imao uspio je svojoj obitelji osigurati egzistenciju i da žive dobro.

- Radio sam 23 godine u inozemstvu, nešto sam stekao, ne mogu se žaliti, ali vjerujem da sam ostao isti čovjek. Imamo i nekretnine - rekao je Lino i priznao:

- Sve je to za moje dvije kćeri i petero unuka. Ja baš i ne uživam u tome. Evo, stalno radim.

Doista, čovjek je to i trener koji stalno radi. Jednom nam je prilikom otkrio kako u svojem zagrebačkom domu ima rukometni studio.

U njemu se gledaju snimke, analiziraju protivnici. Doslovno je posljednjih 20-ak godina 24 sata dnevno bio posvećen rukometu. Majstor svog zanata.

Tri gostovanja u nizu

PPD Zagreb nakon tri kola Lige prvaka ima dva boda, u subotu je u Areni u Zagrebu izgubio od moćnog PSG-a.

- Dobro smo se držali na početku utakmice, ali oni su jednostavno prejaki. Imamo tu veliku pobjedu protiv Flensburga i solidno stojimo nakon tri kola. Sad u Ligi prvaka imamo tri gostovanja zaredom. Ako uspijemo nešto napraviti u barem jednoj ili dvije utakmice, eto nam šanse za prolazak. U drugoj fazi ćemo više igrati doma, to ćemo morati iskoristiti - rekao nam je za kraj legendarni Lino.