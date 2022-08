Supruga Unitedova promašaja sjetila se dana u Manchesteru: Tragedija, žene su 'porculanske'

Bio je jedan u nizu pojačanja Manchester Uniteda, a kao i mnogi, Argentinac Angel Di Maria (34) nije se proslavio u dresu 'crvenih vragova'. Nakon epizode na Odl Traffordu je nako ntoga otišao u PSG za 63 milijuna eura, što je 12 milijuna eura manje no što ga je United kupio iz Real Madrida za 75 milijuna eura.

Di Marijina supruga Jorgelina Cardoso prisjetila se života u Manchesteru i objasnila kroz kakvu su 'noćnu moru' prolazili. Njezin je suprug u dva sata iza ponoći morao davati intervjue za argentinsku televiziju, a ona nije željela otići.

- Angel je došao jednog dana i rekao da ima ponudu Manchester Uniteda. Nisam željela ići, rekla sam mu da ide sam. No, on je uzvratio da odemo zajedno. Bilo je u igri mnogo novaca, više no što su ponudil Španjolci. Otišli smo, ali sjetila sam se da smo bili tjedan dana na odmoru u Manchesteru kod Sergija Aguera i njegove supruge Gianinne Maradone i bilo je užasno. A govorila sam mu, kad ćeš birati transfere, samo nemoj u Englesku - započela je za Daily Mail.

Osim što njezin suprug nije pružao najbolje partije na terenu, njoj je bilo još gore nositi se s pritiskom u takvoj atmosferi i okolini.

- Uopće mi se nije sviđalo. To otvoreno kažem, ljudi su čudni. Hodate i ne znate planira li vas netko ubiti, a hrana je odvratna. Žene kao da su od porculana. Kad samo Angel i ja bili u Madridu, igrao je za najbolju momčad na svijetu, vrijeme i hrana bili su savršeni i onda je došla ponuda Uniteda. A govorila sam mu da ne ide, ali želio se financijski osigurati. Ne krivim ga za to, ali bilo je tako užasno, baš užasno. Željela sam se ubiti, bila je to tragedija - zaključila je Di Marijina supruga.

