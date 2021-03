UFC borkinja Julija Stoliarenko trebala se boriti protiv Julije Avile na UFC on ESPN 21 priredbi, ali je borba otkazana nakon što se litavska borkinja čak dvaput srušila na vaganju uoči meča u APEX-ovom kompleksu.

Stoliarenko je zabrinula sve prisutne nakon što je počela gubiti ravnotežu kada je djelatnik komisije pokušao očitati njezinu težinu te se srušila u reklamne panoe iza sebe. Ubrzo je u pomoć doskočilo nekoliko članova osoblja, a borkinja je sjela na stolicu i tvrdila da je s njom sve u najboljem redu.

Digla se, izmjerili su joj težinu te je krenula pozirati za fotografe, a kad ono opet - gubljenje svijesti. Liječnici joj nisu ponovno dopustili da ustane, već su pričekali hitne pomoći koja su je na nosilima iznijeli iz dvorane.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Ovo nije prvi put da borci i borkinje gube svijest tijekom procesa skidanja kilograma, ali ljudi moji, do kada će to ovako? Skidanje puno kila u kratkom vremenu ostavlja teške posljedice na tijelo i organe, ali to očito nikome nije važno.

Stoliarenko se borila u bantamu (do 61 kilograma) i perolakoj (do 66) kategoriji, sve dok nije procijenila bantam kao opciju u kojoj ima više šanse za uspjeh. No, nakon ovog incidenta promijeni svoje mišljenje, ako ju UFC uopće ostavi u svom rosteru...