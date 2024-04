Suspendirali su stadion Poljud!

Nakon pobjede Dinama protiv Hajduka (0-1) na Poljudu je na teren upala Torcida, a nakon toga su se neredi nastavili po Splitu. Dan nakon incidenta javio se i Hrvatski nogometni savez čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

Povjerenstvo za natjecanje SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa donijelo je odluku o suspenziji Gradskog stadiona Poljud za odigravanje svih utakmica seniorske momčadi HNK Hajduk do konačne odluke Disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog saveza.

Povjerenstvo je odluku donijelo na temelju zapisnika utakmice i izvješća časnika za sigurnost s utakmice polufinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Hajduka i Dinama, odnosno članka 66. stavak 4. Disciplinskog pravilnika HNS-a.

Uvidom u zapisnik i izvještaj sa spomenute utakmice časnika za sigurnost utvrđeno je da je minutu nakon završetka iste došlo do neovlaštenog ulaska dijela domaćih navijača sa sjeverne tribine na teren i sukoba istih s policijskim službenicima, a izgredi su nastavljeni i poslije spomenutog incidenta, na tribinama i u široj zoni stadiona, čime su se stekli uvjeti iz članka 66. stavak 4. Disciplinskog pravilnika HNS-a.

O svemu je progovorio i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić koji se u izlaganju dotaknuo igre na terenu, ali i svega što se događalo nakon utakmice te prvi put oštro osudio Torcidu.

- To nije Hajduk, to nije Split, tako se ne pomaže klubu, zbog njih su se gledatelji, žene i djeca osjećali nesigurno na Poljudu, Hajduk to ne smije dopustiti, neću dopustiti da itko bude u strahu na stadionu, samo zbog pribranosti policije nije došlo do većih nereda - rekao je čelni čovjek 'bilih'.

Do kraja sezone Hajduk kod kuće igra još u 30. kolu protiv Osijeka (14. travnja), 32. kolu protiv Rudeša (27. travnja), u 33. kolu protiv Varaždina (5. svibnja) te 35. kolu protiv Gorice (18. svibnja).