Šutalo: Pa moja Atalanta igra najbolji nogomet u cijeloj Europi

Korona pauza mi je pomogla, Pašalić me vozio posvuda i prevodio mi, a htio sam uzeti dres nekome iz Napolija, ali onda sam shvatio da bih ja njemu morao dati svoj, a to nema šanse!

<p>Prvo sam poslije utakmice htio nekoga od igrača Napolija tražiti dres, ali sam se sjetio kako bi onda ja nekome od njihovih igrača trebao dati svoj. A to nije bila opcija, tako da sam ovaj dres s debija za Atalantu sačuvao samo za sebe, kaže nam <strong>Boško Šutalo </strong>(20). </p><p>Hrvatski reprezentativac do 21 godine odigrao je posljednjih par minuta u pobjedi (2-0) protiv Napolija, tako debitirao u Serie A. Boško Šutalo još je u siječnju napustio Osijek, pa u transferu vrijednom 5 milijuna eura postao član <strong>Atalante</strong>. Na svoj je prvenstveni debi čekao 154 dana, no trener <strong>Gian Piero Gasperini </strong>od mladog Hrvata, ali i najmlađeg prvotimca Atalante <strong>(uz veznjaka Ebrimu Colleyja)</strong> ima velika očekivanja.</p><p>- Još mi je prije utakmice rekao da budem spreman, pa me nije iznenadilo što mi je dao priliku u finišu utakmice. Radim dobro, treniram dobro, a vidim da mi svi u klubu vjeruju. Gust nam je raspored utakmica do kraja sezone, trener mi je poručio da budem spreman. Sada će nas i još češće rotirati, svi će do kraja sezone dobiti svoju minutažu, pa bi uskoro mogao skupiti i prvih 90 minuta. Evo, već sutra idemo za <strong>Cagliari</strong>, gdje nas čeka nova utakmica.</p><p>Kako ste se vi snašli u Atalanti?</p><p>- Ma odlično, stvarno se ne mogu na ništa požaliti. Od prvih dana uz mene su bili<strong> Mario Pašalić i Josip Iličić</strong> koji su mi stalno bili na raspolaganju. <strong>Mario Pašalić </strong>me vozio svuda, prevađao sve što je trebalo, stvarno su mi njih dvojica cijelo vrijeme bili od velike pomoći, hvala im na tome. Polako hvatam talijanski jezik, no dolazak u Atalantu za mene je bio pun pogodak. Ma niti u jednom drugom talijanskom klubu mi ne bi bilo tako dobro kao ovdje. </p><p>Atalanta igra s trojicom u zadnjoj liniji, vama to očito jako dobro odgovara...</p><p>- Pa ja sam i u Osijeku zadnje dvije sezone igrao u sustavu s trojicom igrača u zadnjoj liniji, tako da volim igrati u tom sistemu. Trener <strong>Gian Piero Gasperini</strong> u toj zadnjoj liniji računa na nas petoricu igrača (Djimsiti, Caldara, Palomino, Toloi i Šutalo), od kojih sam ja daleko najmlađi. Ma Atalanta igra čudesan, možda i najbolji nogomet u <strong>Europi</strong>. Stoperi imaju puno slobode, često idu i u završnicu samih akcija, a meni takav stil igre jako odgovara.</p><p>A kako djeluju treninzi na kojima čuvate fizički besprijekorne igrače poput <strong>Duvana Zapate</strong>?</p><p>- Haha, a navikne se čovjek. Na početku je bilo teže, sada već to ide puno bolje. Moram reći da nikada nisam trenirao ili igrao poput igrača kao što su<strong> Duvan Zapata, Luis Muriel ili Josip Iličić</strong>, uostalom s njima i puno ozbiljniji igrači imaju velikih problema. </p><p>Boško Šutalo je jedan od rijetkih nogometaša kojem je cijela situacija s koronom - dobro došla...</p><p>- Haha, tako ispada. Bio sam ozlijeđen, mučio sam se s ozljedom mjesec dana, a onda je stigla korona. Prvenstvo je prekinuto, svi znamo što se događalo, a ja sam u tom razdoblju iskoristio priliku za oporavak, pa i povratak u formu. Za vrijeme korone nisam dolazio u <strong>Hrvatsku</strong>, već sam živio u klupskom kampu gdje smo bili potpuno zatvoreni. Tu smo ostali nekih 50-ak dana, nije bilo jednostavno, ali je to sve sada iza nas. I okrećemo se završnici prvenstva.</p><p>Kakve su ambicije kluba, pa i vas osobno, do kraja sezone?</p><p>- Evo, sada smo na četvrtom mjestu sa samo četiri boda zaostatka za trećeplasiranim Interom. Naš je cilj jasan, želimo dohvatiti plasman u Ligu prvaka, a velika očekivanja imamo i od finiša ovosezonske Lige prvaka. Čeka nas taj odlazak u <strong>Portugal </strong>gdje će se svi dvoboji završnice Lige prvaka igrati na jednu utakmicu, a tu je onda sve moguće. Pogotovo s obzirom na to kako mi u ovom trenutku izgledamo na terenu - završio je <strong>Šutalo</strong>.</p>