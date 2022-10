Šutalo: Pali smo, trebali smo još više pritisnuti u završnici...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Milimetar je dijelio Dinamo od pobjede i drugog mjesta. No, nažalost, fortuna se ovaj put nije nasmješila. Udarac Petra Bočkaja završio je na prečki koja je rasula snove o pobjedi. Unatoč sjajnoj predstavi, 'modri' su na domaćem terenu remizirali 1-1 protiv Salzburga u 4. kolu grupne faze Lige prvaka. Dinamo je na posljednjem mjestu uoči posljednja dva kola, u igri je za treće mjesto, ali i za drugu poziciju koja vodi u eliminacijsku fazu najelitnijeg europskog klupskog natjecanja. Prvoplasirani Chelsea bježi tek tri boda. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - Dobro smo se borili, ali trebali smo možda i više u zadnjim minutama. Dosta smo pali energetski, to je bio jedan od razloga zašto nismo došli do tri boda. Ništa još nije gotovo. Greške se događaju, dobro smo se digli nakon prvog gola. Zabili smo na vrijeme, ali nedostajalo je malo energije u zadnjim minutama - rekao je Josip Šutalo koji je odigrao sjajnu utakmicu i dobio nagradu za igrača utakmice. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Za dva tjedna Dinamo igra protiv Milana. Bit će to utakmica sezone koja će odrediti jako puno toga. Ako je pao Chelsea, zašto ne bi i talijanski velikan? - Ništa nije izgubljeno, imamo još dvije utakmice, dat ćemo sve od sebe da dođemo do maksimalnog broja bodova. Dario Špikić večeras je krenuo od prve minute i ostavio jako dobar dojam. Neumorno je špartao po desnoj strani, sijao strah gostima i prijetio. Foto: Igor Soban/PIXSELL - Nažalost nismo uspjeli doći do sva tri boda kao što smo htjeli. Igrali smo odlično, ali malo kao da smo izgubili gorivo da to uzmemo do kraja. Ponosni smo na veliki bod u Ligi prvaka, sad nas čeka prvenstvo, a onda Milan. - Sve je otvoreno. Pobijedili smo Chelsea pa je kod kuće uz ovakve navijače moguće pobijediti i Milan. 'Bacit ćemo se na glavu' i nadati se najboljem - zaključio je Špikić.