Šutalo skrivio gol, ali 'Božica' je slavila; Broz i Inter dobili Napoli

U derbiju predzadnjeg, 37. kola Talijanske lige Inter je u Milanu bio bolji od Napolija s 2-0 i opet se probio na drugo mjesto ljestvice. Atalanta je u prvom susretu dobila Parmu 2-1 preokretom u drugom poluvremenu

<p>Dobru su večer imali hrvatski predstavnici u Serie A. <strong>Marcelo Brozović</strong> odigrao je solidnu utakmicu na Giuseppe Meazzi gdje je njegov <strong>Inter </strong>s <strong>2-0</strong> bio bolji od <strong>Napolija </strong>te se probio na drugo mjesto, ali i pomogao gradskom rivalu Milanu u borbi za mjesto koje vodi prema <strong>Europskoj ligi</strong>.</p><p>Interu su pobjedu osigurali pogoci <strong>Daniellea D'Ambrosija</strong> (11) iz gužve u šesnaestercu i<strong> Lautara Martíneza </strong>(74) iz solo prodora. Marcelo Brozović je odigrao cijelu utakmicu za domaćine. </p><p>Inter ima 79 bodova, bod više od Atalante, a odluka o doprvaku ponudit će njihov međusobni dvoboj u zadnjem kolu. </p><h2>Atalanta dobila Parmu, Šutalo mogao bolje reagirati</h2><p>U prvom susretu 37. kola talijanskog nogometnog prvenstva <strong>Atalanta </strong>je na gostovanju pobijedila <strong>Parmu</strong> sa<strong> 2-1</strong> vrativši se na drugo mjesto Serie A.</p><p>Domaćin je poveo u 43. minuti golom <strong>Dejana Kuluševskog</strong>, a <strong>Boško Šutalo</strong> nije se najbolje snašao u toj situaciji te se lopta od njegove pete odbila do strijelca gola. No Atalanta je u nastavku susreta okrenula rezultat. U 70. minuti je izjednačio <strong>Ruslan Malinovsk</strong>i, da bi šest minuta prije kraja<strong> Alejandro Gomez</strong> zabio za pobjedu momčadi iz Bergama.</p><p>Bila je to Atalantina čak 17. utakmica u nizu u prvenstvu bez poraza, dok je Parmi ovo sedmi poraz u zadnjih 10 susreta. <strong>Mario Pašalić </strong>i Boško Šutalo su za Atalantu igrali prvo poluvrijeme. Atalanta se ovom pobjedom barem privremeno vratila na drugo mjesto sa 78 bodova, dva više od Intera kojeg večeras očekuje derbi protiv Napolija.</p>