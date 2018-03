Sramota: Gazda kluba šutirao kokoši koje su navijači pustili

U nedjelju, nakon utakmice urugvajskog prvenstva između Fenixa i Racinga koja je završila pobjedom gostiju 1-0, navijači Racinga na teren su pustili nekoliko kokoši obojenih u zeleno-bijelo, što su boje pobjedničkog kluba.

Isfrustrirani vlasnik Fenixa Gaston Alegari u tom je trenutku reagirao šutanjem jedne životinje čime je zgrozio mnoge, između ostaloga i brojne udruge za prava životinja koje su osudile divljaka.

Uruguayan club Fenix forced to play match behind closed doors after fans let two chickens on the pitch https://t.co/UGACDw9AHS pic.twitter.com/zoJHX6w8c0