Hrvatski karatist Ivan Kvesić (24), poluteškaški prvak svijeta iz 2018. i na papiru uoči Olimpijskih igara izgledni osvajač olimpijske medalje nažalost nije uspio osvojiti odličje.

U trećoj borbi dana iznenađujuće je pobijedio 26-godišnji Kanađanin Daniel Gaysinsky koji je slavio s 4-1. Nakon što je prvi došao do boda, Gaysinsky je bodove uglavnom osvajao kontrirajući Kvesićevim pokušajima da preokrene rezultat.

Nije to, jednostavno, bio Ivanov dan. Kanađanin je u datim okolnostima napravio više, no inače bi se, gotovo sigurno, tek jednom u 10 puta mogao pohvaliti pobjedom nad Hrvatom. To su Olimpijske igre, uvijek spremne prirediti iznenađenje o kojoj god disciplini se radilo, koji god sport bio na tapeti.

Danas je deblji kraj izvukao Kvesić. I nakon što je borba završila, a on shvatio da neće osvojiti medalju, je zaplakao. Nažalost, to nisu bile suze radosnice. Kvesić je plakao jer je danas mogao ući u hrvatsku sportsku povijest kao prvi i jedini karatist s olimpijskom medaljom.

A karatea na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu neće biti. I to ga je pogodilo najviše. Pitanje je hoće li ga uopće biti u Los Angelesu za sedam godina... A Kvesić će tada imati 31 godinu i premda bi mogao imati novu šansu doći do najvećeg sna - osvojiti olimpijsku medalju - i on sam je svjestan da je u Tokiju bila idealna prilika. Prilika kakvu, vjerojatno, više neće imati.

- Žao mi je jer je ovo bila jedina prilika za karate koju nisam uspio iskoristiti. Došao sam s velikim očekivanjima. Zlatna medalja bila mi je glavni motiv, no bio bih zadovoljan s bilo kojom - rekao je Kvesić potvrdivši sve.

A mi se samo možemo nadati kako će Ivan za sedam godina u Los Angelesu, ako će karate biti dio Olimpijskih igara, doći pod sretnom zvijezdom i ostvariti toliko željeni san.