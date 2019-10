'Suzu u Splitu pustio sam zbog dva dida i babe koji nisu tu...'

Ivan Perišić vratio se na Poljud nakon četiri godine, a Hrvatska je pobijedila Mađarsku 3-0 u vrlo emotivnoj utakmici. Sjajan dekor i poljudska atmosfera te povratak u Split pred 30 tisuća navijača dalo je dodatnu motivaciju svima, a neke natjeralo i na emocije. Perišić je bio jedan od najemotivnijih.

Tijekom intoniranja hrvatske himne, Perišić jedini nije gledao prema naprijed. Pognute glave i pogledom usmjerenim u tlo, susprezao je suze koje na kraju nije mogao zadržati. Bilo je jače od njega.

- Nakon dugo vremena opet smo igrali u Splitu. Prisjetio sam se u trenutku naše himne svoja dva dida i babe koji više nisu s nama, sve u svemu, jest. Voljeli bi da igramo više u Splitu, nadam se da će tako ubuduće biti - rekao je Perišić za NovuTV.

Vidjelo se od samog starta koliko mu utakmica s Mađarima znači. Pa da je preko puta naših bio Brazil, Perke bi pronašao način kako loptu smjestiti u mrežu. Kada je Rebić izborio penal, Ivan je prišao kapetanu Modriću, koji je već razmišljao o strani u koju će pucati. Luka mu je prepustio penal.

Gulácsi mu je penal obranio.

- Rekao sam puno puta, kad promašiš penal, kao da si promašio i ostale šanse. Svi žele najbolje, bitno je da reprezentacija pobjeđuje, tko zabija nije toliko bitno. Istina je da sam pitao Luku, on je dopustio, ovom prilikom mu još jednom želim zahvaliti. Golman me pročitao, ali bit će još i zabijenih i promašenih penala. Kako sam rekao, Hrvatska treba pobjeđivati, to smo napravili na najbolji mogući način.

Hrvatska protiv Walesa može osigurati Euro. No, mi si samo baš volimo zakomplicirati put.

- Svi znamo u kakvoj smo situaciji. Otkad sam ja tu, zadnjih osam godina, sve je bilo do zadnje minute, tri puta baraž, za Euro 2016. strepili smo na Malti do zadnje minute. Sada imamo priliku riješiti plasman u predzadnjoj utakmici, nadam se da ćemo iskoristiti tu šansu - zaključio je Perišić.