Svađao se s Mamićima, bježao iz repke, sad preuzima Rijeku

Godina je 2012., točnije, ožujak. Primarni cilj Rijeke u novoj sezoni? Ostanak u ligi. U klub je stigao Volpi, nakon financijske injekcije dolaze Jurica Vranješ i Ivan Bošnjak, a velika želja kluba koji je tada igrao na Kantridi bila je - Igor Bišćan.

Krenulo se u veliku akciju, ali na kraju - ništa od svega. Rijeka nije dovela Bišćana, tada igrača, ali šest godina kasnije, evo ga na klupi. Igor Bišćan (40) novi je nasljednik Matjaža Keka i to će Rijeka uskoro potvrditi.

U Dinamu je napravio prve nogometne korake, među plavima je u prvom mandatu bio pet godina (1995.-2005.), a sjajne igre lansirale su ga slavni u Liverpool u kojem je osvojio Ligu prvaka i nakon pet godina otišao u Panathinaikos.

Nakon dvije godine u Grčkoj Vratio se u Dinamo, ali to je završilo neslavno. Ante Čačić ga je potjerao, Bišćan se požalio da iza svega stoji Zdravko Mamić i tu je bio kraj, pokazat će se, i njegove igračke karijere. Reprezentativnu je završio kad je pobjegao iz kampa uoči utakmice protiv Bugarske kad je izbornik bio Otto Barić.

Ali predugo je Bišćan bio u nogometu da bi ostao van svega.

Evo ga opet u Hrvatskoj i to na klupi Rijeke.

Prvi koraci u Dinamu

U Dinamo je stigao kao 17-godišnjak. Odmah se vidjelo da će biti igračina. Mogao je igrati na nekoliko pozicija, najdraže su mu bile stoper i zadnji vezni. Nakon jedne sezone na posudbi u Samoboru, vratio se u Dinamo.

Teško je bilo zamisliti momčad bez njega, uskoro je postao i kapetan i bio je dio Dinamove trofejne generacije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osvojio je s plavima četiri naslova zaredom, a dobre igre nisu promakle europskim velikanima. Prvim danom srpnja 2000. godine otišao je u Liverpool za tada velikih 8,2 milijuna eura.

U redovima engleskog velikana bio je pet godina, a najveći uspjeh mu je osvajanje europskog naslova 2005. godine u nezaboravnom finalu protiv Milana.

Foto: Neal Simpson/Press Association/PIXSELL

'Smijali su mi se kad sam govorio da je Messi čudo'

Igrao je u elitnom nogometnom natjecanju s Dinamom, osvojio je Ligu prvaka s Liverpoolom u onom nezaboravnom finalu 2005. godine, ali trenutak koji posebno pamti iz svih tih godina doživio je u dresu grčkog Panathinaikosa.

- Igrali smo protiv Barcelone, dok je tamo vladao Ronaldinho. No u posljednjih deset minuta u igru je ušao Lionel Messi, a to neću nikad zaboraviti. Nakon utakmice grčki novinari su me ispitivali o Ronaldinhu, kako je igrati protiv njega, kako izgleda na terenu... A ja sam rekao da je Ronaldinho igrao s pola snage, ali da je zadnjih deset minuta ušao jedan mali koji je bolji od Ronaldinha - otkrio je Igor Bišćan i nastavio:

- Grčki novinari su se smijali, gledali me u čudu i mislili: ‘Ma što ovaj priča, kakav Messi?!’. No nikad se u karijeri nisam susreo s igračem koji me oduševio kao Messi u tih par minuta. Hitar, brz, okretan... Ma čudo! Tu priču i danas volim ispričati.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bijeg iz reprezentacije

Bišćan je prošao sve omladinske selekcije Hrvatske, za seniore je debitirao 1999. godine. No za Hrvatsku je odigrao tek 15 utakmica u dvije godine.

Kad je izbornik bio Otto Barić, Bišćan je pobjegao iz kampa reprezentacije koja se pripremala u Čatežu. Bilo je to 2003. godine. Umjesto u kampu, bio je u zagrebačkom klubu Gjuro i time si je zatvorio vrata reprezentacije za sva vremena.

- To mi se nikad nije dogodilo! Pa bio je na zadnjem sastanku, niti jednom riječi nije najavio da je nezadovoljan. Nismo ni znali da ga nema. Saznali smo tek kad smo se svi okupili. Šokirao me - rekao je tadašnji izbornik Otto Barić.

Predsjednik HNS-a bio je pokojni Vlatko Marković.

- Konsterniran sam! Žao mi je dečka, ali ne znam što se dogodilo u njegovoj glavi - rekao je tada Vlatko Marković.

Bišćan je smatrao kako je u nepravednom položaju i da se zbog njega izmislilo pravilo da igrač koji nije standardan u klubu ne može igrati za reprezentaciju.

Foto: PA Photos/Press Association/PIXSELL

Čačić laže, iza ovoga stoji Zdravko Mamić!

Nakon Liverpoola Igor je dvije godine proveo u Panathinaikosu (2005.-2007.). No vratio se u svoj Dinamo 2008. godine. Završilo je to velikom svađom i razlazom 2012. godine.

- Što je ovo?! Pa treninzi su na razini juniorskih - prigovorio je Bišćan Anti Čačiću, a ovaj mu je odgovorio:

'OK, onda idi negdje drugdje!'

Bišćan se u to vrijeme dugo oporavljao od ozljede i svi su čekali njegov povratak. Mučio se s ozljedom zgloba. Nije ga bilo dugih osam mjeseci na travnjaku. Pojavila se i ozljeda aduktora zbog čega je propustio najveći hrvatski derbi.

Nakon što se ozlijedio 2010. godine odrekao se plaće sve dok ne bude spreman. Pio je tablete kako bi bio spreman za derbi protiv Hajduka, a kad je saznao da neće igrati, poludio je.

- Čačić laže! Od početka tjedna uoči Hajduka uigravao je druge stopere, i kako sam shvatio da nisam u prvom planu, prestao sam piti tablete. Zbog mojih tegoba nakon operacije muči me i upala aduktora, zato moram piti te lijekove koji su jako štetni za moje zdravlje - rekao je tada Bišćan, koji je za sve okrivio Zdravka Mamića.

- On je kao Poncije Pilat oprao ruke od svega jer, kao, 'ne mogu protiv trenera’. Zamislite, on kaže da ne može protiv trenera! Pa to je stvarno crni humor koji jasno odaje da iza te odluke zapravo stoji upravo Zdravko Mamić. Ne znam što mu je to trebalo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zdravko, izađi na izbore!

Zajedno s Darijem Šimićem, Tomislavom Šokotom i Silvijem Marićem pokrenuo je inicijativu 'Za naš Dinamo'. Plan je bio vratiti Dinamo na stare staze slave. Suprotstavili su se Zdravku Mamiću i njegovom modelu vladanja u klubu.

- Jedini način da Dinamo postane pravi klub je da se raspišu izbori. To je ono za što se mi zalažemo – dakle, da svaki član kluba može birati i biti biran, po demokratskom načelu. Ne želimo se spuštati na Zdravkovu razinu komunikacije, sve što radimo, radimo transparentno i s dobrim namjerama. Iza nas ne stoji politika, niti nas to zanima. Ne želimo da se ime kluba prostituira u politici. Ovo je borba za demokratski Dinamo svih građana - pričao je Bišćan 2014. godine.

Danas, četiri godine kasnije, Zdravko Mamić više nije u klubu, bjegunac je od hrvatskog pravosuđa nepravomoćno osuđen za krađu novca iz Dinama.

Zbog Rijeke odbio dogovoreni posao

Bišćanov trenerski put počeo je u zagrebačkom niželigašu Rudešu gdje je prvo bio pomoćnik, a potom je samostalno preuzeo klub koji je prošle sezone uveo u Prvu HNL.

Nakon toga otišao je u ljubljansku Olimpiju gdje je osvojio dvostruku krunu, ali je morao otići zbog neslaganja s upravom kluba. Bio je nadomak potpisa za ciparski Anorthosis, ali poziv iz Rijeke nije mogao odbiti.

Ciparski je klub na službenoj stranici objavio kako se okreće drugim trenerskim rješenjima, nakon što je Igor Bišćan zatražio odgodu dolaska na Cipar. Anorthosis je to odbio iako je Bišćan već potpisao nekakvu formu ugovora.

No sad je slobodan potpisati za Rijeku.