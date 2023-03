Svađa na HTV-u: 'Je li Mamić nudio da postanete šef uprave Dinama?' 'A što ako tako bude?'

Dinamova skupština koja se u četvrtak održava u zagrebačkom hotelu Sheraton bila je tema HTV-ove emisije Otvoreno u kojoj su raspravljali članovi obje struje, one bliske aktualnom predsjedniku Mirku Barišiću i osuđenom bjeguncu Zdravku Mamiću. U studiju su se našli članovi izvršnog odbora Ognjen Naglić i Damir Zorić, predsjednik udruge Dinamo - To smo mi Juraj Čošić i urednik sportske redakcije Večernjeg lista Karlo Ledinski.

- Maksimalan broj skupštinara je 73. Osam povjerenika koji su skupili najviše članova, pretpostavlja se da će oni biti iz redova Bad Blue Boysa, oni bi trebali biti jezičac na vagi - rekao je Ledinski u uvodu.

POSLUŠAJTE MAMIĆEVU PORUKU:

Koliko tko ima ruku?

- Jedni i drugi tvrde da imaju većinu, do zadnjeg časa to se neće znati, da jedni prebjegnu iz jednog tabora u drugi. I jedni i drugi uvjereni su da će pobjedu. Ovaj put navijači bi mogli odlučiti pobjedu - dodao je.

Damir Zorić, koji figurira kao lider Mamićeve struje i potencijalni predsjednik uprave, kaže da nema veze s bjeguncem.

- Nazivanje Mamićeve ili Barišićeve struje nije mi simpatično, imam svoje ime i prezime. Nikad nisam radio s Mamićem, ne bježim od njega, poznajem ga. Nisam se čuo s njim, radim svoj posao. Nikad nisam radio s njim. Ironično je da su ljudi koji su s njim radili 10-15 godina nisu mamićevci. To je ružni izraz i etiketa. Postoji struja koja se bori protiv nekih stvari i uvjerena je da će to izboriti. Fokus je točka od 12. prosinca kad izvršni odbor nije proveo odluku skupštine. U međuvremenu smo se vukli po blatu. U pozadini se nešto drugo vuče, privatizacija kluba. Jedna grupa ljudi želi taj klub uzeti pod svoje, a mi mislimo da to treba ostati narodni klub, kao što je bio i dosad. Mamićev klub? Pustimo što je bilo dosad, nema ga pet godina u klubu, neki drugi ljudi potpisuju - kazao je Zorić i optužio drugu stranu:

- Sad, kad se odlučuje sa sedam glasova umjesto 13 u izvršnom odboru, sedma osoba je pravomoćno presuđena za gospodarski kriminal. Gospodin Nikola Hanžel je osuđen u aferi Karlovačka banka, a Zakon o sportu i Zakon o trgovačkim društvima to priječi. On donosi ključne odluke za Dinamo, a svi mi smo protiv toga. Hrvatske institucije su spore, pa i one koje bi trebale voditi brigu o poslovanju u hrvatskim društvima. Vodit ćemo brigu o zakonu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ognjen Naglić mu je kontrirao:

- Ne postoji Barišićeva struja, nego legalno izabrana legitimna vlast na čelu s predsjednikom kluba. Ova druga opcija su zapravo pučisti.

- Kako smo mi pučisti ako sam ja član IO-a legalno izabran? Sutra neće glasovati pučisti nego članovi skupštine - odgovorio je Zorić.

- Na skupštini u prosincu zatražili su smjenu Antolića. Predsjednik NO-a tvrdio je da IO čini kriminal jer ne postupa po statutu. U Zakonu o udrugama stoji da izvršni odbor postavlja skupština osim ako to ne prenese na drugo dijelo. Drugo, izvršni odbor postavlja i smjenjuje upravu. Dakle, onog trenutka kad je skupština izglasala statut, prenijela je svoju volju na izvršni odbor. On legalno nije smijenio Antolića. Pučisti su to htjeli, a nikakav krimen mu nisu našli. Mi već pet godina imamo tročlanu upravu koja je napravila fantastične rezultate, sportske i financijske. Spustili smo se na 29. mjesto u Europi, donijeli su 225 milijuna eura od pravomoćne presude Zdravku Mamiću, otkad ga nema u Hrvatskoj. Nijednog argumenta i indicije nema protiv Antolića. Naravno da ljudi u izvršnom odboru nisu to htjeli provesti. Zašto je predsjednik NO-a obmanuo skupštinare, to samo on zna. Sigurno se nije zabunio jer je on osobno, baš Rožić, autor tog statuta - rekao je Naglić.

- Autor statuta je skupština - ubacio se Zorić.

Barišić Boysima obećao izradu novog statuta

Naglić je pritom iznio još jednu zanimljivu tvrdnju.

- Skupština samo prihvaća. Ako gospodin Zorić kaže da nema nikakve veze s Mamićem, pitam ga je li istina da mu je on obećao da će biti predsjednik uprave.

- On to ne može obećati, samo izvršni odbor to odlučuje. A što ima loše u tome da ja budem predsjednik? Uprava i izvršni odbor odgovaraju skupštini i provodi preporuke skupštine. Kad se vidio nepovoljni omjer glasova da su napravljene greške, tko je kažnjen? Kažnjeni smo mi bez ikakve krivice - kazao je Zorić.

Navijači su bili na sastanku s Barišićem dan prije skupštine. Obećao im je promjene ako njihova struja pobijedi.

- Ne znam što će se dogoditi, bit će redovna skupština. Ovaj uvod najbolji je prikaz što je najveći problem Dinama, statut kluba. Da nemamo peripetija je li ovoliko ili onoliko, tko je ili nije u pravu, ne bi se ništa od ovog dogodilo. Nadam se da će prestati ratovi koji štete Dinamu. Sedam povjerenika iz naših redova bit će članovi skupštine. Plan je takav da će podržati Mirka Barišića i njegovu struju zbog čvrstih obećanja da će se ići u izradu novog statuta. To nas jedino u cijeloj priči zanima. Očekujemo da se odmah napravi tijelo. Želimo izmijeniti način kako se dolazi u skupštinu. Ti povjerenici nisu naši, nemaju neku obvezu prema nama ili ih ocjenjujemo. Ući će u skupštinu da ih nitko nije birao. Radno tijelo ih verificira. Želimo da se cijeli klub otvori navijačima i javnosti. Minimum svega je da barem većinu uprave mogu birati svi članovi - kazao je Čošić.

Dakle, ulica bi vodila klub?

- A onda mogu reći da ulica vodi državu. Tko bira predsjednika i premijera. Svi članovi udruge moraju imati pravo glasa. Hoće li to biti model skupštine ili izravni izbor, to su sve priče koje se trebaju sagledati, uključiti stručnjake. Trenutačni akteri moraju dati viziju, mora se napraviti novi statut Dinama koji će od njega napraviti bolji klub, a ne da se dijele na Barišićeve, Mamićeve i Antolićeve - nastavio je Čošić.

'Narodni klub? To je ličilo na diktaturu'

Što će biti s izgradnjom stadiona?

- Jako ovisi, to je komunicirala i politika. Pobijedi li Mamićeva struja ili ona gospodina Zorića, to je rekao i gradonačelnik Tomašević, mislim da se s time slaže i Vlada i HNS, to bi značilo da staje i gradnja. To bi izazvalo nesagledive posljedice. U to je uključena i Crkva i Uefa. Pobjeda Mamićeve struje bila bi veliki udarac. Zorić je rekao da bi Dinamo bio narodni klub, a kakav je to klub koji članovima ne da nikakvo pravo glasa. Sve donedavno je donosio praktički jedan čovjek, to je ličilo na diktaturu, a ne demokraciju. Dinamo je bio sve, samo ne narodni klub. Dinamo pripada svakom navijaču, a Dinamo to nažalost nije - rekao je Ledinski.

Zorić kaže da će se maknuti iz kluba ako je on kamen spoticanja oko stadiona.

- Radi se o planu privatiziranja. Ekipa koja je lansirala to oko mamićevaca i stadiona želi to. Ako sam ja problem u gradnji stadiona, neću doći na skupštinu. Stadion se ne gradi za jedan mandat ili političku opciju, nego za grad i građane, Hrvatsku, pa i šire od toga. Imamo stadion, ne znam tko ga je gradio, a godinama sam prostajao na tribinama. Preozbiljne su opcije da bi rekle da se gradi ako će ovaj biti u klubu. Ne gradi se to za mene. Pogledajte stavke u proračunu pa ćete vidjeti koliko je novca predviđeno. Stadion je gradsko vlasništvo, ima oštećenu istočnu tribinu koja je mogla donijeti puno novca, a bila je zatvorena. Ne znam je li itko otišao što bi trebalo popraviti dok se ne uđe u fazu gradnje. Stalno se govori o rušenju. Ne znam koliko je pametno, skupština je govorila o rekonstrukciji, nitko na to nije odgovorio. Smijem li reći, ako vi izađete iz studija, da će to biti nastavak kriminala? Naravno da ne smijem - kaže Zorić.

- Čošić je rekao da statut nije dobar, toga su svjesne sve snage, pa i navijači. Imali smo sastanak s predstavnicima BBB-a i dogovoreno da je prva stvar nacrt novog statuta koji će popraviti ustroj kluba. Bitno je da je vlast udruge u Hrvatskoj skupina koja pripada istoj udrugi jer je dobila naređenje iz druge države. Nemoguće je da netko s takvom presudom iz druge države upravlja udrugom. Mamić? Mogao bih pričati o pretpostavci nevinosti do pravomoćnosti presude. Prije 2018., onaj slušaj Varga meni je grozan skandal. Smijenili su me iz nadzornog odbora i rekao sam Mamiću da mu nisu prijatelji koji ga uvjeravaju da će se brzo osloboditi. On me izvrijeđao i odonda više nismo bliski. Je li mi platio liječenje? To je izmislio čovjek koji mi je došao u bolnicu - kazao je Ognjen Naglić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Juraj Čošić je pojasnio:

- Ne ulazimo u klub ni u strukture. Ako netko bude izabran, neće ništa operativno raditi u klubu. Nadam se da ćemo biti faktor stabilnosti da se bez fige u džepu krene u demokratizaciju koja će otvoriti klub, povećati članstvo i broj gledatelja na tribinama. Ne gradi se za grad i državu, nego navijače. Oni su ključ nogometa, a ne neki agenti.

- Griješite, mislite da nisam navijač. Jednako tako Naglić i ja skačemo. Nekad sam bio na sjeveru, na onom stajanju 20 godina. Svi smo mi navijači - ubacio se Zorić.

Što će biti na dnevnom redu skupštine?

- Bira se novi izvršni i nadzorni odbor, a izvršni odbor onda može izabrati upravu. Šimić? To je pokazatelj neodlučnima da se stvarno kreće u demokratizaciju koji neće imati prevelike ovlasti, neće biti predsjednik uprave. Vjerojatno je politika odigrala ulogu u zadnja 24 sata, i politici je stalo da Dinamo postane demokratičniji. Ipak politika ima malo više simpatija prema Barišićevoj struji jer je zadnjih mjeseci rekla da je Zdravko Mamić opljačkao Dinamo i uzeo 119 milijuna kuna, a od ljudi bliskih Zoriću to nismo čuli - kazao je Karlo Ledinski.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ja nisam bio glasač kad se raspravljalo je li Dinamo oštećen. Manevrom koji ste napravili, izbacivanjem povjerenika i naveli da su kriminalci na službenoj stranici kluba. Tko je ovlašten za to - zapitao se Zorić.

- Jeste li čuli poruku iz Međugorja - upitao ga je Naglić.

- Što kaže Majka Božja? Naravno da sam čuo - rekao je Zorić.

'Koliko ste puta bili u Banjoj Luci?'

- Ne to, nego Mamićevu poruku. Čovjek dođe s istom kemijskom olovkom i potpisima na poziv iz Međugorja. Došli ste predsjedniku Barišiću, bio sam kod gospodina Mamića i rekao mi je da ćete ostati predsjednik, a ja predsjednik uprave. Koliko ste puta bili u Banjoj Luci - upitao je Naglić Zorića.

- Ja sam zvao svoje rođake i za njih plaćao članarinu, imam pravo na to. A išao sam u Banja Luku zbog drugih poslova - rekao je Zorić.

- Vjerujem da ćemo otvoriti vrata demokratizaciji kluba i da će Dinamo misliti na zeleni teren, a ne ove zakulisne igre - zaključio je Čošić.

Najčitaniji članci