<p>Dobar dan. Naručio bih u sobu saunu, klavir i teretanu, ako je moguće.</p><p>Čekaj, što? Prosječni ljudi obično naručuju pizzu, ćevape, hamburgere, ali kada ste<strong> NBA igrač</strong> i živite u <strong>Disney Worldu</strong>, možete praktički i svoju kuću ponijeti sa sobom.</p><p>Uvijek smo razmišljali o tome koje bismo stvari ponijeli sa sobom da idemo na pusti otok. Bi li to bila samo voda, neka posebna hrana ili roba? Možda nisu na pustom otoku, ali NBA igrači su u nedoumici. Stara narodna kaže da ako ne znaš što ponijeti sa sobom, ponesi jednostavno sve. Makar to bila mikrovalna, sauna ili klavir.</p><p>U noć na petak nastavlja se najiščekivanija i najzaštićenija liga na svijetu. Vraća nam se NBA utakmicom Pelicansa i Utah Jazza. Od 12. ožujka i posljednje odigrane utakmice, redovno smo grickali nokte i strepili kada ćemo opet na parketu gledati LeBrona Jamesa, Kawhija Leonarda, Giannisa Antetokounmpa. A sada nam se vratila nikad luksuznija, nikad skuplja i nikada zaštićenija. </p><p>Mjesto radnje je luksuzni resort Disney World gdje su igrači zaštićeniji od ličkih medvjeda. Među 300-injak igrača i 22 kluba nalaze se i Mario Hezonja, Luka Šamanić, Ivica Zubac i Dario Šarić čije momčadi se bore za play-off, a njega su osigurali zasad samo Zupčevi Clippersi. </p><p>Situacija oko korona virusa u SAD-u je katastrofalna i u NBA ligi nisu imali izbora. Ako želimo da se liga uopće nastavi, igrače moramo staviti u 'bubble', pomislili su. Zamišljeno, ispunjeno. Adam Silver i vrhuška lige uzeli su telefon u ruke i nazvali Disney World u Orlandu koji je zjapio prazan i zbrajao gubitke. A onda je došla ponuda od koje su pali sa stolice. Ali doslovno.</p><p>NBA liga nije bilo tko. Osigurala je igračima najveći luksuz i zaštitu kako bi LeBron i ostale zvijezde bile sretne, a to će ih poprilično koštati. Liga će ukupno potrošiti 150 milijuna dolara za najam Disney Worlda, a tamo će biti do 13. listopada kada je predviđen završetak natjecanja. Dnevno više od milijun i pol dolara sjedne na račun Disneyja, a ukupni troškovi će sigurno biti i puno veći obzirom na zahtjeve igrača. </p><p>Bojazan od korone je jako velika i kad bi netko od igrača ili članova stožera bio zaražen, to bi stvorilo kaos i još veće financijske gubitke. Pogotovo jer je dosta igrača bilo već zaraženo koronom, a neki su upravo zbog toga i odbili doći u Orlando. Ipak, ono što je najvažnije, tu su najveće zvijezde.</p><p>U slučaju da je netko pozitivan na koronu, u istom trenutku bi prekinuli s utakmicama i igrače poslali kućama, a postojala bi mogućnost širenja zaraze. Čelnici upravo to žele izbjeći pa su uveli brojne mjere. Igrači su smješteni u tri hotela, a po dvije momčadi se nalazi u svakom depandansu. Igrači i svi djelatnici kluba testiraju se svaki dan po jednom.</p><p>- Sobe su dobre, svi smo u jednom hotelu u Disneyjevom kompleksu u Orlandu. Tu su tri hotela, timovi su podijeljeni, čini mi se po nekoliko klubova u svakom. Prva dva-tri dana morali smo biti u karanteni dok nam ne dođu negativni testovi i onda nakon toga nam je dopušteno ići van sobe i družiti se - rekao nam je Luka Šamanić. </p><p>Svaki čovjek koji se nalazi unutar balona mora imati posebnu aplikaciju na kojoj redovito unosi svoju temperaturu, a mora zapisati i ako ima neke simptome. I to sve kako bi doktori vidjeli da je sve u redu s njim, a onda tek može na trening, ručak, večeru... Kako bi uopće mogli ulaziti u prostorije, svatko je dobio posebno čipirane akreditacije i narukvice s kojima otvaraju vrata, a nezaobilazne su maske i rukavice.</p><p>Fale vam supruga, djeca, roditelji? E pa budite svjesni da ih nećete vidjeti neko vrijeme. NBA liga strogo brine o zdravlju igrača pa ljudi izvan balona će u Orlando smjeti doći tek kada završi prvi krug doigravanja.</p><p>Klubovi imaju treninge u različitim terminima, dopuštena je šetnja oko hotela, ali ako igrači kojim slučajem napuste resort, čeka ih karantena od deset dana i silna testiranja na koronu. A to je iskusio jedan košarkaš. Centar Sacramento Kingsa Richaun Holmes izašao je na nekoliko metara iz resorta. Naručio je dostavu hrane, ona je stigla, a Holmes je prešao cestu kako bi je pokupio. Rezultat? Deset dana karantene.</p><p>Izuzev košarkaša koji nisu navikli na ograničenje slobode, igračima u suštini neće biti dosadno. Imaju nekoliko teniskih terena, mogu se vozikati brodom, ako im se kojim slučajem ne sviđa hrana, mogu se sami za sebe pobrinuti. Štapova za pecanje imaju koliko im duša želi, a hvala Bogu, tu su i umjetna jezera puna raznih delicija koja i dalje plivaju. Igrači na raspolaganju imaju i luksuzne brodove, kuglanje, a najtraženiji je golf kojeg ekipa iz Disney Worlda poprilično masno naplaćuje. Cijena po rundi je 90 dolara, a kako igrači sigurno neće odraditi samo jednu rundu, bankovni račun vlasnika u Orlandu rapidno ide prema gore. </p><p>Ako im kojim slučajem dosadi u balonu, tu su i razne atrakcije koje klubovi mogu obići sa svojim igračima. Luksuzni resort se prostire na 33 hektara, a igrači mogu osjetiti i čari Afrike. Zebre, žirafe i antilope trčkaraju obližnjim šumama koje se nalaze u samom resortu, a na raspolaganju imaju i restorane s afričkom kuhinjom.</p><p>Ako im ni to nije zaokupilo misli i zabavilo ih, igrači su se mogli pobrinuti sami za sebe. I dalje brojni kamioni svaki dan dolaze u Disney World, a razlog je uslišavanje brojnih želja koje igrači imaju. Naime, košarkaši su mogli u svoje sobe donijeti što god su htjeli, a neki su itekako iskoristili taj luksuz. Centar Clippersa Montrezl Harrell je donio mini-saunu, trener Dallasa Rick Carlisle klavir, a hrvatski trener Neven Spahija, koji radi kao pomoćnik u Memphisu, bio je skromniji pa je uzeo samo aparat za kavu. Ipak, level iznad svih otišao je igrač Rocketsa P.J. Tucker koji je ponio u sobu 91 par tenisica. Da, dobro ste čuli. </p><p>Tucker se očito nije mogao odlučiti koje će tenisice nositi pa je odlučio ponijeti dva ormara tenisica. Da ne zafali. Što ako PJ kasni na trening jer nije mogao odabrati tenisice koje želi? Ma nema brige. Kako igrač Houstona ima 91 par tenisica, to znači da svaki par tenisica u danu može nositi po 16 minuta. </p><p>PlayStationi, laptopi, kompjuteri su bili nezaobilazna stvar kod svakog igrača, ali Myles Turner ima drugi hobi. Centar Indiane obožava slagati Lego kockice pa je skoknuo do trgovine prije odlaska u Orlando i kupio ogromno pakiranje Star Wars Lego kockica kako bi mogao kratiti vrijeme između utakmica i treninga. Memphis je donio svoju teretanu, a neki klubovi su se toliko angažirali da su prebacili i svoj parket za trening. </p><p>Hrana je nešto zbog čega su igrači najviše kritizirali organizatore. Daleko je to od specijaliteta i skupocjene hrane u kojoj su igrači donedavno uživali. Ako se pitate što ovih dana jedu NBA zvijezde, budite sigurni da se hranite bolje od njih, makar pojeli pizzu iz pekare. Menu je ovakav: U jednom je pita, studentski miks s bademom, grožđicama, sušenim voćem. Tu su i mahune ako su se kojim slučajem zaželjeli povrća te pecivo. U drugom je kozji sir s brusnicom, salata s rajčicom i mozzarellom, talijanska grilana piletina, bijela riba s koprom i rajčicama, palenta sa sirom i sušenim rajčicama, bolognese i prženo povrće. </p><p>Na prvi pogled i ne izgleda tako loše, ali minijaturne porcije dati mrcinama od 2,10 i 110 kilograma...</p><p>S tim problema nema Luka Šamanić.</p><p>- Hrana je okej, neću se žaliti. Neki su možda navikli na bolje, meni je u redu. Moja soba ima i balkon, možda neki nemaju, to ne znam. </p><p>No ne brinite, neće LeBron i ekipa ostati gladni. Takav režim bio je na snazi samo dok svi igrači ne dođu i ne testiraju se na koronu. Većina igrača je skoro stigla, svi su odradili karantene, a nakon prvih utakmica će jesti zajedno u blagovaonicama. Ne brinite, hrana na koju su se igrači bunili, odlazi u prošlost, NBA zvijezde će sada uživati u odrescima, tjesteninama i raznim slasticama koje će im pripraviti pomno odabrani kuhari. </p><p>Samo deset novinara smije biti u balonu i izvještavati s utakmica. A bankovni računi od njihovih medijskih kuća i dalje vrište. Ako ste kojim slučajem novinar i želite gledati utakmice u Orlandu, za taj luksuz ćete morati plaćati po 550 dolara dnevno samo za noćenje, a gdje su još troškovi za tri jela po danu i stalni prijevozi do dvorane. A ako je nekim novinarima dosadila izolacija i žele se vratiti svojoj obitelji, njihovi šefovi mogu zamijeniti novinara, ali za taj luksuz moraju izdvojiti čak 4.500 dolara!</p><p>A sada nešto i o samom sustavu natjecanja. Sve bi trebalo trajati do 13. listopada, za kada je predviđeno finale. Zasad je ukupno 12 momčadi osiguralo play-off (Zapad: Lakersi, Clippersi, Denver Nuggetsi, Utah Jazz, Houston Rocketsi i Dallas; Istok: Milwaukee Bucksi, Toronto Raptorsi, Boston Celticsi, Miami, Philadelphia i Indiana), a devet momčadi se bori za preostala četiri mjesta (Zapad: Brooklyn, Orlando i Washington; Istok: Memphis, New Orleans, Sacramento, Phoenix, San Antonio i Portland. </p><p>Igra se osam utakmica. Na kraju tih osam utakmica, najbolja momčad, ako ima četiri utakmice više od momčadi iza sebe, ulazi direktno u playoff. Ako u slučaju ta razlika bude manja, ta momčad igra s prvom sljedećom momčadi iza sebe. Igraju se dvije utakmice. Ovaj tko je lošiji, mora dobiti obje kako bi ušao u play-off, a momčad koja ima utakmice više, njoj je dovoljna jedna pobjeda za playoff.</p><p>Regularni dio sezone završava 15. kolovoza kada ćemo znati sve momčadi, a play-off počinje 17. kolovoza i traje sve do 13. listopada. Od hrvatskih košarkaša jedino je Ivica Zubac osigurao nastup u doigravanju sa svojim Clippersima koji su jedni od glavnih kandidata za naslov. Bojana Bogdanovića nema zbog ozljede, a tu su još Dario Šarić, Luka Šamanić i Mario Hezonja čije momčadi su u jako teškim situacijama.</p><p>I neka pripetavanje počne! Načekali smo se od 12. ožujka, a sada se najveće zvijezde vraćaju onome u čemu su najbolji. A to je radost loptanja pod obručima...</p>