'Sve kredite smo pokrili ratama od prodaje igrača, Hajduk nema problem s isplatom plaća...'

S tri suzdržana i svim ostalim glasovima "za", Gradsko vijeće Splita prihvatilo je financijsko izvješće Hajduka za 2023. godinu. Financijsko izvješće podnio je član uprave zadužen za financije Ivan Matana, koji se na početku pohvalio kako je u 2023. godini klub osvojio Kup, kako su juniori igrali Ligu prvaka mladih, te kako je klub prvi put prešao granicu od 100.000 članova te je ostvario rekordan transfer u povijesti kluba, prvi put veći od deset milijuna eura.

Pokretanje videa... 00:39 Slavlje hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Iskazali smo minus od 11,8 milijuna eura, ali kompletan rekordni transfer, zbog računovodstvenih ograničenja, knjižit će se u 2025. godini. Više od 63 posto troškova pokrivamo od vlastitog poslovanja, ostatak iz transfera - kazao je Matana i dalje nabrajao dobro poznate brojke koje su predstavili na Skupštini kluba, a i poslali su ih vijećnicima u materijalima koje dobivaju u pripremi sjednica.

Vijećnik HDZ-a Marijan Čelan pohvalio je bivšeg predsjednika Lukšu Jakobušića, koji je, smatra, postizao dobre rezultate u poslovanju kluba, kako rezultatski, tako i u marketingu, obnovi stadiona, broju članova i pretplata...

Atmosfera uoči utakmice Bilogore i Hajduka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Pohvalit ću i predsjednika Brbića, a obojici je zajedničko da su ih smjenili nadzorni odbori, obojicu pod opravdanjem želje za iskorakom i evolucijom. Ovdje nije trebao biti Matana nego predsjednik uprave Bilić ili predsjednik NO-a Pavelin, oni bi morali odgovarati na pitanja. Klubu treba mir, sva ostala pitanja mogu se postaviti na skupštini ili "ćakuli s članovima". Struka uporno ponavlja da im treba bolja infrastruktura, ali od toga za sada nema ništa. Grad ni na sebe trebao preuzeti gradnju kampa, koji bi stajao 15 milijuna eura, a za toliko je, recimo, probijen proračun izgradnje na Žnjanu i nikome ništa. Znog čega su cenzurirani komentari na društvenim mrežama?

Matana je odgovorio da ne može ulaziti u poslove nadzornog odbora, što se inače ponavljalo u više navrata, jer je vijećnike najviše zanimala uloga NO-a u zadnjoj krizi kluba.

- Što se tiče komentara, oni su ugašeni zbog toga što su uvrede na račun igrača bile neprihvatljive, a što se tiče kampa, mogu potvrditi da nam kamp treba i da ćemo u sljedeće dvije do tri godine riješiti to pitanje. Naša želja je da kamp bude u Splitu, Hajduk je dio Splita i tu bi trebao biti i kamp.

Marko Livaja doveo Hajduk u vodstvo protiv Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Replicirao je dogradonačelnik Bojan Ivošević i kazao kako je s radošću dočekao vijest o ukidanju komentara, a kao razlog naveo da su na društvenim mrežama navijači Hajduka trebali dobivati informacije o klubu, a to se pretvorilo u pljuvačnicu i izljeve najnižih strasti, uglavnom onih koji nisu navijači Hajduka, te dodao:

- Niste u poziciji komentirati ovu odluku jer je vaša stranka mene blokirala kad sam komentirao Zakon o sportu... Ugasili ste mi komentare kao običnom građaninu i ja danas ne mogu komentirati HDZ na društvenim mrežama.

Lidiju Bekavac iz HGS-a zanimao je pad prihoda i rast rashoda, ogroman porast količine i vrijednost robe na zalihama u inventuri, povećanje stavke plaćanja intelektualnih usluga, te pogotovo kazni.

- Prihodi su pali zbog toga što su prihodi od transfera pali, razlog je neknjiženje Vuškovićevog transfera. Rashodi su rasli zbog povećanih kamata i povećanog obujma posla. Što se tiče robe na skladištu, ona je do lani bila knjižena na tvrtku kćer 'Naprid bili', a od prošle godine je to sve prebačeno i pripojeno Hajduku i zato su rasle i zalihe. Malo smo nakrcali skladište, imali smo malo više robe, u međuvremenu je to sve riješeno. Svi krediti koje moramo zatvoriti su pokriveni ratama za već prodane igrače. Intelektrualne usluge su rasle 45 posto i riječ je o troškovima pružatelja usluga za našu digitalnu platformu HDTV, i to bi trebalo padati. Troškovi prijevoza su vezani uz rast cijene goriva i vozarina, a drugi dio, gotovo polovica je zbog Lige prvaka mladih i veći broj putovanja koja nismo mogli predvidjeti, poput Azerbejdžana, Dortmunda, Ženeve... Jednako tako i kazne, naši su navijači napravili jako puno nereda u završnici Lige prvaka mladih. Namjerno kažem navijači, a ne navijačke skupine, jer skupilo se tamo dosta ljudi koji nisu godinama išli na gostovanja, dosta je bilo i dijaspore, i izgledalo je to jako ružno. Drugi dio kazni su vezane uz to što je HNS počeo sve žešće kažanjavati baklje i rasizam. I opet to nije vezano samo uz našu navijačku skupinu, rasizam dolazi uglavnom s drugih tribina, a ne sjevera, a tamo su zakrčeni i prolazi... Što se tiče povećanih donacija, one se odnose na ženski nogometni klub, koji je zasebno pravno tijelo, mi im pružamo potporu i njihov marketing usmjeravamo kroz donacije prema njima - odgovorio je Matana.

Zagreb: Zbog baklji nakratko prekinut derbi Dinama i Hajduka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nezavisnog vijećnika Damira Barbira zanimali su povećani troškovi osoblja, što je Matana objasnio inflacijom i podizanjem plaća zaposlenika zbog povećanog obujma posla. SDP-ovog vijećnika Davora Matijević najviše je zasmetala nedosljednost u obraćanjima čelnih ljudi kluba prema javnosti:

- Kako je moguće da tri mjeseca nakon vijesti da je sve u redu i da će klub imati isti budžet stižu izjave o financijskoj rupi od ranije i da novca nema? Kako to da niste imali nijedan izlazni transfer, kako ste ispali iz Europe, kako predsjednik NO-a upravlja klubom, o čemu je sportski direktor govorio, a trener potvrdio da predsjednik laže...? Uprava je nikad netransparentnija, zabrana komentara, ograničenja broja pitanja, neorganizacija press konferencije...

- Na većinu pitanja ne mogu odgovoriti jer su pitanja za one koji su hijerarhijski iznad mene. Klub je transparentan, malo je klubova transparentno poput nas. U zadnje tri godine plaća u Hajduku nikad nije kasnila kao u drugim klubovima, a da mi je po jedan euro za svaki put kad je netko kazao da je Hajduk u financijskim problemima, putovao bih svijetom i uživao... Mi ništa ne skrivamo, na naklapanja i komentare se ne osvrćemo, sve objašnjavamo na skupštinama, na "ćakuli"... - kazao je Matana, a Matijević replicirao:

- Postoje filteri, postoje prijave policiji, možete i blokirati korisnika koji vrijeđa... Demokracija je iznjedrila devijantne pojave, ali nećete ukidanjem komentara ukinuti demokraciju. Ovo je Gradsko vijeće i nema potrebe da me pozivate na "ćakulu", ovo je mjesto gdje treba iznijeti sve stvari. Žao mi je što ste došli samo vi, a ostali su se negdje sakrili i zato nemamo odgovore na pitanje koje bismo im postavili.

Vijećnik Igor Stanišić iz HGS-a postavio je pitanje financija. Je li istina da za dva mjeseca neće biti za plaće, kako je rekao bivši sportski direktor Kalinić, i je li istina da se diže još jedan kredit za financijslo poslovanje? Smjena sportskog direktora par dana prije derbija je čin veleizdaje, kao da je netko želio namjerno destabilizirati klub u borbi za naslov prvaka!

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Uprava jasno kontrolira procese, sportski direktor je izašao iz okvira i zato je donesena odluka o smjeni. Mogla je i prije i kasnije, nijedan trenutak nije dobar, ovaj je bio najmanje štetan. Što se tiče plaća, možemo reći da mi kontinuirano radimo na tom pitanju. Mi se ne zadužujemo da se zadužimo, nama su sva zaduženja vezana za prijevremenu naplatu potraživanja, što je i normalno. Hajduk je stabilan, imamo jednu, dvije, tri opcije uvijek, tako je i sada. Nema nekakvih bitnih stvari, nismo blokirani, nemamo problem s isplatom plaća, normalno funkcioniramo, u zadnje tri godine, ako je ikad bio problem, bio je, sad to mogu javno reći, kad je bila korona, kad nije bilo prihoda i gledatelja... Kad smo se izvukli tada, tih pola godine... Plaću smo isplatili prije deset dana, sljedeća je spremna, što se tiče toga, Hajduk dobro radi i stabilan je. A što se tiče titule, doći će jednoga dana. Lani smo izgorjeli, nadam se da smo naučili lekciju, inače nam neće ništa pomoći - odgovorio je Matana.

Vijećnik HDZ-a Tomislav Šuta postavio je pitanje veze predsjednika NO-a Hajduka Aljoše Pavelina s gradonačelnikom Puljkom, koji ga je imenovao u NO zračne luke Split, što je, tvrdi, očito uplitanje politke u rad kluba. Svako spominjanje uplitanja politike u rad kluba izazivalo je svađu i prepucavanje na političkoj razini, koja nije imala veze s Hajdukom. Kritike kolega vijećnika pretpio je i dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je optužen da je uključen u vođenje kluba i da sebi uzima za pravo tumačiti stvari na način kao da je on jedini navijač Hajduka dok to ostali nisu.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pojasnio je Matana i neka tehnička pitanja, poput rezerviranih sredstava kao osiguranja od eventualnog gubitka sudskog spora u slučaju Kranjčar - Pokrovac, kako bi gradnju kampa financirao Grad, a klub bi financirao investicijsko i tekuće održavanje te kako je u izradi nova strategija.

- Do kraja godine strategiju ćemo osvježiti, mi pratimo sve što se događa, jako puno operativnih ciljeva smo realizirali, neke nismo, a osnovni cilj je pomicanje na ljestvici europskih natjecanja. Da bismo došli do toga, izračunali smo koliko bismo bodova morali osvojiti i što sve moramo napraviti da bi se to ostvarilo. I onda je ispalo da smo zacrtali broj naslova prvaka, ulaska u europske skupine... Strategiju ćemo uskladiti, a pretpostavljam da će biti prezentirana na nekoj sljedećoj skupštini. Do 2026. sigurno nećemo doći do željenog mjesta na Uefinoj ljestvici - zaključio je Matana.