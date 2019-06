'Prodat ću kolekciju i sve dati djeci koja nemaju za trening...'

Prodat ću odijelo Michaela Schumachera, teniski reket Gorana Ivaniševića, tenisice Michaela Jordana i brojne druge dresove, pehare i rekvizite najpopularnijih svjetskih sportaša, rekao je poznati pulski somatoped Stanislav Peharec.

Ovaj vrhunski fizioterapeut specijaliziran napose za sportske ozljede dodao je da će tim novcem financirati djecu lošeg imovinskog stanja da se bave željenim sportom.

Želi pokrenuti cijeli grad

- Užasno mi je to da neko dijete ne može trenirati jer nema 150 kuna za članarinu, nema za tenisice. To je žalosna slika današnjeg društva. Tužno mi je bilo na jednom treningu kada su izdvojili djecu koja nisu imala za članarinu. To mi je bilo jako stresno i smatram to tragedijom. O 150 kuna ovisi hoće li dijete rasti i biti u zdravoj sredini. Ljudi nemaju sluha danas za to, ali je danas bavljenje sportom pitanje kvalitete života. Teba promijeniti socijalnu sredinu i strukturu čovjeka, jer čak 15 do 30 posto djece ima tendenciju samoozljeđivanja, što je užasno i odraz je današnjeg društva - rekao je somatoped svjetskog glasa.

Kaže da spomenutom aukcijom, ali i cijelim sportsko-zdravstvenim programom kojeg planira organizirati na jesen, želi pokrenuti grad i sugrađane na bavljenje sportom jer sport znači zdravlje. Inače, Peharec je zajedno s nekolicinom bivših suigrača preuzeo RK Arena koji je bio pred gašenjem.

Velika akcija na jesen

- Želim da se djeci Arene omogući kvalitetno odrastanje uz sport. Zato planiram 14. rujna uz prigodan program, mjerenje tlaka i razna stručna predavanja, organizirati i aukciju koja bi trebala postati tradicija i koja će rasti iz godine u godinu, a za dobrobit djece. Na aukciji će se naći doista vrijedni predmeti i sportski rekviziti - otkrio je Peharec.

Vrijedne artikle najpoznatijih sportaša trenutno je izložio u sklopu svoje poliklinike Peharec, i to u staklu, a to je tek maleni dio svega onoga što je tijekom godina dobio na dar od igrača. Mnogi kažu da je njegova Poliklinika najbolji terapeutski centar u po­dručju rehabilitacije u regiji.

Među predmetima koji će se naći na aukciji, a koji su trenutno u vlasništvu Stanislava Peharca, nalaze se tenisice Slavka Goluže s finala u Ateni 2004. godine, zastavica rukometne reprezentacije s Olimpijskih igara u Ateni 2004. godine, tenisice Ive Majoli, tenisice i ulošci Marina Čilića, pehar Rukometne reprezentacije osvojen u Islandu, dres Dina Rađe, dres Tonija Kukoča, dres Dražena Petrovića...

U sportskome svijetu prezime Peharec zasluženo je sinonim za vrhunsku dijagnostiku zdravstvenih stanja sportaša, a njegove usluge već 30 godina koriste vrhunski sportaši rukometa, nogometa, tenisa, vaterpola...

- Surađivao sam s mnogima a i dalje surađujem, međutim moramo se fokusirati na djecu kojima rapidno opadaju fizičke sposobnosti i pojavljuju se zdravstveni brojni problemi ali i deformacije. Želja mi je kroz dan otvorenih vrata u Puli koji bi bio za sve sportove i klubove, omogućiti informacije na jednom mjestu. Doveo bi i eminentne sportaše koji bi uveličali taj dan na radost djece, a želio bi da dođe i Mirza Džomba koji bi pričao o koliko ga je sport izgradio, Stipe Drviš, Janica Kostelić i mnogi drugi koji bi djeci prezentirali i približili svoja iskustva u sportskom svijetu - ispričao je na kraju.