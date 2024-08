Sve što treba reći o Hajdukovom izdanju na Farskim Otocima je da ih je od sramote spasio Lučić

Hajduk je u uzvratnom susretu drugog pretkola Konferencijske lige protiv Torshavna na Farskim Otocima sačuvao prednost od dva gola te potvrdio plasman u iduće kolo u kojem ih čeka ogled sa slovačkim Ružomberokom. Sve što treba reći o ovoj utakmici je da je Hajduka na koncu s tri sjajne obrane od poraza spašavao golman Ivan Lučić, moguće i od ponavljanja sramotnih ispadanja protiv autsajdera poput Gzire i Tobola. Bila je to od prve do zadnje minute utakmica dvaju ravnopravnih takmaca u kojoj su i jedni i drugi imali svoje prilike, no dojam je da je Hajduk na koncu prošao isključivo zbog dva gola iz prvog susreta i sjajnog Lučića koji je ugasio nade igrača Torshavna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.