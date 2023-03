Sve što trebate znati o skupštini Dinama: Barišić je još favorit, ali Mamić radi na sve strane...

Kakav dan u Maksimiru! Dario Šimić novi je član uprave Dinama. Bivši “vatreni” još je u utorak najavio kako ne želi sudjelovati u borbi između Mirka Barišića i Zdravka Mamića, ali je onda jučer dobio povjerenje izvršnog odbora i službeno ušao u Dinamo.

Na sjednici izvršnog odbora, u kojem je 13 ljudi, opet nije bilo “mamićevaca”, tako da su u ovoj raspravi odlučivala tek sedmorica (Barišić, Hanžel, Naglić, Bergman, Gašparović, Todorić i Cvitković). Svi su jednoglasno, na sjednici koja je trajala 45 minuta, podržali ulazak Darija Šimića u klub, čime su sebi ojačali pozicije uoči skupštine. A tu može biti svega.

Odlučujuća skupština u borbi za prevlast u Dinamu je danas u zagrebačkom Sheratonu od 18 sati, a na njoj će 73 skupštinara javnim glasovanjem izabrati stranu koja će u budućnosti voditi klub. Danas ćemo doznati hoće li to biti ljudi bliski Mirku Barišiću ili oni koji i dalje podržavaju Zdravka Mamića.

Boysi će presuditi?

Dan uoči sjednice skupštine u oba tabora osjećao se optimizam. Mirko Barišić tijekom dana je uspio osigurati podršku Darija Šimića, samim time i Bad Blue Boysa, koji bi na današnjoj sjednici trebali imati od šest do osam povjerenika. A to će biti dodatne “ruke” za Mirka Barišića. I baš bi ti navijači mogli “presuditi” ambicijama Zdravka Mamića. No i neki “Barišićevi” skupštinari jasno su nam dali do znanja kako je danas sve 50-50.

- Danas je prevažna ‘utakmica’ da bismo se dijelili. Rekao sam javno, sad ponavljam, potrgat ću ugovor ako Damir Zorić i društvo pobijede. Nema šanse da ostanem u igri s tom stranom - jasan je bio novi član uprave Dario Šimić.

Bivši reprezentativac Hrvatske u Barišićevoj bi konstelaciji snaga bio zadužen za sportski sektor, a upravu bi poslije ušao barem još jedan član. Vrlo je izvjesno da bi to bio Većeslav Bergman. No pobijedi li ona druga, Zorićeva (ili Mamićeva) strana, u upravu bi zasjeli neki novi ljudi. Sve će biti jasnije večeras oko 20 sati, a sad već bivši član uprave Dinama Krešimir Antolić bio je jasan:

- Očekujem pobjedu predsjednika Barišića, a onda ću, kad sve završi, popiti šampanjac. Uvjeren sam u pobjedu predsjednika bez obzira na to što su se iz Međugorja užarile linije prema Hrvatskoj te što tamošnji ljudi na sve načine pritišću neke skupštinare. Dario Šimić još u studenom je bio moja ideja za sportskog direktora. Mislim da će u sportskom dijelu priče donijeti novi iskorak i dodatnu vrijednost Dinamu - rekao je Antolić.

No i druga se strana veseli skupštini. Damir Zorić i društvo uvjereni su da će većina skupštinara biti na njihovoj strani. I da će od petka oni biti glavni u Maksimirskoj 128. Kako doznajemo, oni će na sve moguće načine pokušati osporiti ulazak povjerenika koji su bliži Barišiću i tako probati smanjiti glasove koje će dobiti ta strana.

A na kraju postoji i ona treća, po mnogima prilično realna opcija. Koja? Da se strana koja “nanjuši poraz” ni ne pojavi u Sheratonu, pa da na njoj ne bude kvoruma. A što to znači? Dinamom bi, prema statutu, do daljnjeg vladali predsjednik Mirko Barišić i uprava kluba. A to su Vlatka Peras i Dario Šimić...

Kad i gdje se održava skupština i do kad bi mogla trajati?

- Skupština Dinama održat će se danas od 18 sati u zagrebačkom hotelu Sheraton, a nije poznato koliko ona može trajati.

Tko su suprotstavljene strane i njihovi istaknuti kandidati?

- Na jednoj strani je predsjednik Dinama Mirko Barišić iza kojeg stoje predsjednica uprave Vlatka Peras i od jučer član uprave Dario Šimić. Na drugoj strani su pak ljudi bliski Zdravku Mamiću, a njihov bi izbor za čelnog čovjeka kluba bio Damir Zorić

Koliko Dinamo ima skupštinara i koliko je ruku potrebno za kvorum?

- Dinamo prema Statutu može imati najviše 80 skupštinara, a na današnjoj bi ih skupštini trebalo biti (ako svi dođu) 73. Neki od njih su se, u odnosu na skupštinu održanu 12. prosinca, u međuvremenu sami povukli iz skupštine, a jedan je skupštinar preminuo. Za kvorum je potreban 41 skupštinar.

Kakvu ulogu u skupštini imaju povjerenici i kakav je tu odnos snaga?

- Osam povjerenika koji su u razdoblju između dvije skupštine (12. prosinca 2023. i ove današnje) učlanili najviše članova u Dinamo ući će u skupštinu i imaju pravo glasa. Taj će odnos snaga biti jasan tek danas, ali prema nekim izvorima Barišićeva bi strana tu trebala imati najmanje šest glasova.

Kako će javnost moći pratiti zbivanja na skupštini?

- Na skupštini neće biti kamera pa će javnost sve moći pratiti uživo putem akreditiranih predstavnika novinara. Na licu mjesta bit će i ekipa 24sata koja će prenositi zbivanja uživo na portalu.

Što će ishod ove skupštine značiti za budućnost Dinama?

- Zdravko Mamić će izgubiti bilo kakav utjecaj u Dinamo ako pobijedi strana koju zastupa Mirko Barišić. U suprotnom, njegov će utjecaj u klubu biti puno snažniji nego posljednje tri-četiri godine.



