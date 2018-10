Sve U-21 face na okupu! Dečki, ponovite Srnu, Eduarda i Niku

Izbornik U-21 reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igrača za odlučujuće utakmice protiv Grčke i San Marina.

U odnosu na utakmicu s Bjelorusijom otpali su Michele Šego (Hajduk), Robert Mudražija (Osijek) te Kristijan Bistrović (CSKA Moskva).

Naravno, tu su glavne zvijezde poput Nikole Vlašića, Josipa Brekala i Duje Ćalete-Cara, njih je izbornik Zlatko Dalić ustupio mladoj reprezentaciji.

🇭🇷 #Croatia U-21 squad for the decisive #U21EURO qualifiers against Greece and San Marino 💪#BeProud #Family pic.twitter.com/6dNC6IQq0E