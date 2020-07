Dinamo je u tri utakmice protiv 'europskog HNL-a' uzeo tek bod

Nogometaši Igora Jovićevića protiv Lokomotive, Osijeka i Rijeke nisu zabili niti jedan gol. A prilika je, barem u prvom poluvremenu na Rujevici, bilo dovoljno. A najbolji pojedinac Dinama i dalje je - Livaković

<p>Lokomotiva - Dinamo 1-0, Dinamo - Osijek 0-0, Rijeka - Dinamo 2-0! Zagrepčani su u tri utakmice poslije korone protiv same elite HNL-a (momčadi koje idu u Europu) dohvatili samo jedan bod. Što brine, što čudi. I bez obzira na sve probleme (ozljede, nedostatak forme, teške noge...), ovaj Dinamo vrijedi više. Puno više. I da, Dinamo u 270 minuta protiv Lokomotive, Osijeka i Rijeke nije zabio niti jedan jedini gol?! </p><p>Igor Jovićević na Rujevicu je poslao gotovo identičnu postavu kao u Zaprešiću uz tri promjene (Livaković se vratio na gol, Gvardiol i Gojak umjesto Šutala i More), a to 'modrima' nije odmah donijelo ozbiljn(ij)u dominaciju na terenu. Dapače, Rijeka je bolje otvorila dvoboj, rano povela, pa kroz brojne kontranapade mogla i dodatno naštetiti Zagrepčanima. Dinamo je krenuo klasičnom 'laganicom', kontinuirano se dizao, pa do poluvremena stvorio četiri (Kulenović, Oršić, Ćuže i Ademi) izgledne situacije. Ali, problem je realizacija.</p><p>Dinamo više nije bio goropadan, Zagrepčani poslije korone jednostavno 'ne ulijevaju strah u kosti' svojim suparnicima. OK, na terenu je od prve minute bilo i nekoliko klinaca (Franjić 2000., Hrvoj 2001. i Gvardiol 2002. godište), ali to 'plavima' ovoga puta ne može biti kvalitetan alibi. Zašto? Pa i Rijeka je bila mlada, jako mlada. Ivo Pandur i Hrvoje Smolčić su 2000., a Filip Braut 2002. godište. A riječ je o golmanu i dva braniča.</p><p>U igri Dinama i dalje nedostaje energije, automatizma, pa i još više tečnosti. Bez obzira na poraz, igračima se na volji i htijenju ne može prigovoriti. Ali, ne ide, pa ne ide. Hrvatski prvak ne stvara olako prigode, ne ba način na koji je to radio u doba Nenada Bjelice. Jasno, na Rujevici nije bilo Brune Petkovića, možda i najvažnije figure 'modrih' u igri prema naprijed. Igrača kojih Dinamu donosi veću dozu lucidnosti, ali i koji zna kvalitetno zadržati loptu, pa pričekati okomite 'ubode' Oršića i drugih mu suigrača. </p><p>Dinamo je u post-koronu razdoblju i dalje neprepoznatljiv, u sedam odigranih utakmica 'modri' su dohvatili tek tri pobjede. I to protiv donjeg doma HNL-a Varaždina, Slaven Belupa i Intera. A u dvobojima s 'europskim momčadima' domaćeg nam nogometnog društva (Lokomotiva, Osijek i Rijeka) dohvatila jedan bod. Što može biti dobro upozorenje, takvi će suparnici (pa i za nijansu kvalitetniji) Zagrepčane čekati u kvalifikacijama za Ligu prvaka.</p><p>Igor Jovićević ovoga proljeća još nije pronašao, izuzev Dominika Livakovića (i na Rujevici spašavao Dinamo), nekog razigranog pojedinca, skoro svi prvotimci i dalje su 'dužnici'. Malo čudi da baš nitko nije pronašao pravu formu. A to je problem, veliki problem. No, i u ovom za Dinamo kriznom periodu (sedam utakmica, 11 bodova) neki su pružili 'više od drugih', a među takve za sada spadaju tek Ademi i ozlijeđeni Petković. </p>