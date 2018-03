Sve za pobjedu: Depay zabio gol pa dobio šavove iznad oka

U 30. kolu francuskog nogometnog prvenstva sastali su se Marseille i Lyon koji se direktno bore za treće mjesto na tablici koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Lyon je tražio pobjedu u domaćem prvenstvu nakon ispadanja iz Europske lige od CSK Moskve.

I uspjeli su u tome, a Memphis Depay je bio taj koji im je osigurao pobjedu na samom kraju utakmice prilikom čega je zaradio veliku posjekotinu par centimetara iznad oka. Međutim, Depaya niti ta posjekotina nije spriječila da odigra utakmicu do kraja.

Igrala se 90. minuta kada je Depay sjajnim udarcem glavom zabio gol koji je odlučio pobjednika, te tako donijeo Lyonu nova tri boda čime su se približili Marseilleu na svega dva boda osam kola prije kraja, ali se u skoku sudario s protivničkim igračem Rolandom zbog čega je zaradio šavove.

Objavio je Nizozemac slike prije i poslije šivanja, te se malo našalio i rekao kako sada barem izgleda opasno.

Unatoč sjajnoj nogometnoj predstavi u kojoj smo mogli vidjeti čak pet golova, utakmicu su obilježile ružne scene poslije utakmice. Dok su igrači odlazili prema svlačionici, stoper Lyona Marcelo provocirao je protivničke igrače mašući dresom svoje ekipe ispred njih prilikom čega je došlo do sukoba.

As if you'd just shove your shirt in front of an opponent after a match! 🙈



Things got a tad heated after the #Marseille vs #Lyon match in Ligue Un! #OM #OL 💢



🎥[beIN Sports] pic.twitter.com/EI9hym27g1