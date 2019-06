Sve zbog huligana: Snajperisti čuvaju Engleze i Nizozemce...

Engleski navijači u srijedu su divljali po Portu. Reprezentaciju je u polufinalu Lige nacija stigao bodriti veliki broj navijača, a ponašanje dijela njih Engleski nogometni savez nazvao je "sramotnim". Krenuli su s razbijanjem boca, a obitelji koje su s djecom u njihovoj blizini pratili utakmicu svoje reprezentacije sa Švicarskom (3-1) su na kraju pobjegli. Djeca su plakala... Na kraju su se Englezi sukobili s policijom.

It's all kicking off in Portugal as police charge at the England fans after bottles were thrown.



Every time English fans go away, they embarrass the country I swear. 😳🍺 pic.twitter.com/wAKWSvOWlj